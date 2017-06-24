T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'un en rekabetçi ilçeleri belli oldu

Araştırma İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından gerçekleştirildi

24 Haziran 2017 17:25

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle İstanbul Üniversitesi (İÜ) İktisat Fakültesi tarafından yürütülen "İstanbul Rekabet Endeksi" araştırmasına göre, kentin en rekabetçi ilçeleri Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Üsküdar olarak sıralandı.

İSTKA desteğiyle İÜ İktisat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Murat Şeker, Yrd. Doç. Dr. Arif Saldanlı ve Yrd. Doç. Dr. Hakan Bektaş’ın yürüttüğü "İstanbul Rekabet Endeksi" araştırması tamamlandı.

Araştırmaya ilişkin veriler, İstanbul’daki kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği tesis etmek ve ortak çalışmalar yapmak amacıyla İSTKA’nın koordinatörlüğünde yeni bir hizmet merkezi olarak faaliyete geçen "invest.istanbul" web adresine yerleştirildi. Güncel veriler, İSTKA’nın özellikle yabancı yatırımcılar için hazırladığı "invest.istanbul" web sitesinde, harita tabanlı olarak sunuldu.

Toplam 100 farklı gösterge düzeyinde yürütülen araştırmada, ilçeler arası rekabet endekslerinin yanı sıra demografik yapı, eğitim, sağlık, sosyal yaşam, ekonomik kapasite, ticari hayat ve girişimcilik, finansal yapı, turizm, altyapı ve ulaşım başlıklarında 39 ilçe incelendi ve rekabet güçlerine göre sıralandı.

Araştırmaya göre, İstanbul’da en rekabetçi ilçeler Şişli, Kadıköy, Beşiktaş, Bakırköy ve Üsküdar olurken, Arnavutköy, Sultangazi, Çatalca, Şile ve Sultanbeyli ise rekabet gücü en düşük ilçeler olarak sıralandı.

Demografik yapı endeksinde Beşiktaş, Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar ve Beylikdüzü öne çıktı. Söz konusu ilçeler, özellikle yüksek eğitimli nüfusa sahip olmalarıyla diğer ilçelere göre daha rekabetçi bir yapı sergiledi.

ETİKETLER

İstanbulrekabetçi ilçeler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24