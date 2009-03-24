İstanbul'un en az katılımlı mitingi

Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cem Toker, Beşiktaş'ta gerçekleştirilen ve yaklaşık 50 kişinin katıldığı mitingde, "Şurada cenazem kalksa daha kalabalık bir grup olurdu herhalde" dedi.





Beşiktaş Meydanı'ndaki mitingde bir konuşma yapan Genel Başkan Toker, katılımın azlığından yakınırken "Şurada cenazem kalksa daha kalabalık olurdu her halde. AK Parti gibi Hazine'den üç günde 1 trilyon almadığımız için ne sesimizi duyurabiliyoruz ne meydanları doldurabiliyoruz. Seçimlerde de nal topluyoruz" diye konuştu.



Liberallerin oyunu verecek bir partisi olması için LDP'de siyaset yaptıklarını ifade eden Toker, partinin 15 senedir "akıl dağıttığını" ancak bunları dinleyen ve kullananın olmadığını söyledi.



Toker, pazar günü İstanbul'da yapılan mitinglerde halka "masal anlatıldığını", adayların birbirlerini sadece yolsuzlukla itham ettiklerini, itham edilen kişilerin de çıkıp cevap veremediklerini savunarak, "Aslında hepsi doğru söylüyor, hiçbiri yalancı değil" diye konuştu.



İktidar ve muhalefet partilerinin halkı "40 satır mı 40 katır mı" ikilemine düşürdüğünü ileri süren Toker, yerel seçimlerde oy pusulasında 19 parti olacağını, "tek parti diktatörlüğü"ne karşı oyların partilere bölünerek kullanılmasını istedi.



Mitingin yapıldığı meydanda hiç bir güvenlik görevlisi bulunmaması dikkati çekti.

