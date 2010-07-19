İstanbul'un 'elektrikli araç' hedefi 2011

T24 - Renault Mais Türkiye ve İBB arasında imzalanan işbirliği protokolüyle İstanbul, elektrikli araçların kullanımı için 2011 yılına kadar hazır hale getirilecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Renault Mais Türkiye arasında İstanbul'un altyapısının, karbondioksit salınımı çok düşük doğa dostu elektrikli otomobile 2011 yılına kadar hazır hale getirilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.



İmza töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, göreve geldiklerinde İstanbul'u dünyanın en gelişmiş kentleriyle yarışacak hatta onlara örnek oluşturacak bir hale getirmeyi hedeflediklerini söylediklerini hatırlattı.



Bu çerçevede kentte geleceğin teknolojisi olan elektrik motorlu otomobiller için altyapı çalışmalarını başlatmaya karar verdiklerini ifade eden Topbaş, ''Bugün bir tarihe tanıklık ediyoruz. Elektrik motorlu araçların artık dünyada görülmeye başlandığı bir dönemde farklı bir tarihe geçişe tanıklık ediyoruz'' dedi.





'Fosil yakıt ciddi anlamda tehlike arz ediyor'





Topbaş, dünyada fosil yakıtların ciddi anlamda tehlike arz ettiğini, ekolojik kıyametten bahsedildiğini vurgulayarak, fosil yakıtların çevreye verdiği zararı azaltmak için bugüne kadar pek çok çalışma yaptıklarını belirtti.



Topbaş, şöyle devam etti:



"Maalesef hızla tükenen kaynaklar insanlığın geleceğini tehdit ediyor. O halde biz de çalışmalarımızı buna göre yapmak, yenilenebilir enerjiye geçmek, çevreye duyarlı olmak zorundayız. Bugün burada çok önemli bir adım atıyoruz. Burada yapılan çalışmayı belki, know-how olarak dünyaya transfer edeceğiz. Belediyeye bağlı birimler elektrikli otomobilin altyapı çalışmalarını yapmak üzere çalışmalara başladı.





'Elektrikli araçlar için altyapı çalışması başladı'





Dünyada artık elektrikli otomobiller dönemi başlayacak. Biz de bu teknolojide geri kalmak istemiyoruz. İşte bunun için elektrikli araçlar için altyapı ve tedarik işbirliği çalışmasını başlattık. Bu alanda da öncü olmak istedik. Sonradan gelişigüzel elektrikli araç şarj istasyonları çıkmasın, doğru planlamayı yapalım istedik. İnanıyorum ki İstanbul ve Türkiye için önemli bir adımı atıyoruz. Biz bugün, insanoğlunun ciddi bir adımı olan araçlardaki önemli bir gelişme için İstanbul'a bu katkıyı sunuyoruz.''



İstanbul Enerji A.Ş Genel Müdürü Adnan Çelik de küresel ısınma tehdidi altında bulunan dünyada artık petrole dayalı değil, yenilenebilir kaynaklardan enerji üretmenin önem kazandığını, İstanbul Enerji A.Ş'nin de bu çerçevede projeler ürettiğini anlattı.





'Elektrikli araçlar motorlu araçlara göre yüzde 100 daha verimli'





Türkiye'nin, kullandığı enerjinin yüzde 75'ini dışarıdan ithal eden bir ülke olarak enerji verimliliğine çok önem vermesi gerektiğini vurgulayan Çelik, ''Bugün imzalanan protokol, enerji verimliliği açısından da çok önemli. Motorlu araçlara göre elektrikli araçlar yüzde 100 daha verimli'' diye konuştu. Elektrikli araçların yaygınlaşabilmesi için sağlıklı bir altyapının da eş zamanlı olarak kurulması gerektiğine işaret eden Çelik, Renault Mais ile yapılan işbirliği sonucunda, bu araçların nasıl bir altyapıya ihtiyaç duyduğunu daha iyi planlayacaklarını ve altyapı çalışmasını daha sağlıklı bir şekilde yürüteceklerini sözlerine ekledi.





'Elektrikli araçların yaygınlaşmasına devlet desteği önemli'





Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar da elektrikli araçların geleceğin otomobilleri olduğunu ifade ederek, ''Biz de bugün yapılan protokolle, bu otomobillerin Türkiye'de kullanılabilmesine yönelik bir girişimi başlatmış olacağız'' dedi. Elektrik motorlu araçların kullanımının yaygınlaşması için yasal altyapının hazırlanması ve Avrupa'daki gibi Türkiye'de de vergi anlamında teşvik sağlanmasının önemli olduğunu belirten Aybar, şunları kaydetti:



''Diğer önemli nokta da teknolojik altyapı. Bu araçların şarj istasyonlarının yaygınlaşması önemli. Biz bu konunun çözülmesi için bugün temel bir başlangıç yapıyoruz. İstanbul sokaklarında kısa sürede elektrikli şarj istasyonlarını görmeye başlayacağız. Böylece elektrik motorlu otomobilleri alacak arkadaşlarımız, İstanbul'u örnek alacak diğer kentlerin de girişimleriyle bu otomobilleri kullanmak için hiç bir teknik altyapı eksikliğinin kalmadığını görecek.''



Oyak Renault Fabrikaları Genel Müdürü Tarık Tunalıoğlu da Renault'nun ürettiği elektrik motorlu otomobilin, ''Otomobilimizi değiştiriyoruz, hayatı değiştiriyoruz'' sloganıyla piyasaya çıkacağını söyledi. Tunalıoğlu, karbon salınımı sıfır olan elektrik motorlu otomobiller üretmeyi ve herkesin kullanımına sunmayı hedeflediklerini, bu çerçevede 2011 yılından itibaren farklı kitlelere hitap eden 4 farklı elektrikli otomobili piyasaya sürmeyi planladıklarını belirtti.





Altyapıda 2011'e kadar somut sonuç hedefleniyor





İstanbul'da elektrik motorlu otomobillerin altyapı çalışmalarından 2011 yılına kadar somut sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor.



Yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde, elektrik motorlu araç şarj noktalarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması, bu şarj noktalarının işletilmesi için gerekli mevzuat araştırılmasının yapılması gibi çalışmalar öngörülüyor.





