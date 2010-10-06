-İSTANBUL'UN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞU İSTANBUL (A.A) - 06.10.2010 - İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni yapıldı. Tören, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1. Ordu Komutanı Vekili 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın tören aracından halkı selamlamasıyla başladı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Vali Mutlu'ya gönderdikleri kutlama mesajları okundu. Törende konuşan Topbaş, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıl dönümünün coşkuyla ve heyecanla kutlandığını belirterek, İstanbul'un kurtuluşunun istiklal mücadelesini taçlandıran en güzel olay olduğunu söyledi. 6 Ekim 1923 tarihinin Cumhuriyet'e uzanan yolun en önemli dönüm noktası olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Topbaş, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun milli mücadele tarihinin en mutlu sayfalarından biri olarak kalmadığını, milletin istiklal aşkının bir nişanesi olduğunu ifade etti. Topbaş, İstanbul'un sadece geçmişiyle değil, bugünüyle ve geleceğiyle de gurur duyulacak bir şehir olduğunu belirterek, ''İstanbul, husumetin değil barışın, esaretin değil özgürlüklerin şehridir. Bu şehrin entelektüel gücü, kültürel coğrafyaya farklılıkları uzlaştırma kabiliyetiyle bir mesaj vermektedir'' dedi. -İSTANBUL'UN GEÇMİŞTEN GELEN TARİHİ VE KÜLTÜREL BİRİKİMİ- İstanbul'un, geçmişten gelen büyük birikimini geleceğe taşıma iradesi ve iddiasının her zaman olduğunu, bu nedenle işgalle gelenlerin geldikleri gibi gittiklerini kaydeden Topbaş, İstanbul'un tarihiyle, kültürel birikimiyle, insani zenginlikleriyle ve doğal güzellikleriyle bütün dünyanın sembol şehirlerinden birisi olduğunu anlattı. Topbaş, İstanbul'un dünyanın en büyük, en kalabalık metropollerinden biri olduğu için ihtiyaçlarının da büyük olduğunu, İstanbul'un sıkıntılarından, ihtiyaçlarından, eksikliklerinden arındıracak bir vizyon içinde çalıştıklarını, sıkıntıları ortadan kaldırdıklarını belirterek, ancak daha yapacak çok işlerinin bulunduğunu kaydetti. İstanbul'un hem yaşam kalitesini yükseltmek hem de uluslararası cazibesini artıracak yatırımlar yapmaya devam ettiklerini anlatan Topbaş, şöyle devam etti: ''İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik ve çalışmalarımız sürüyor. 'Hizmetin sonu yok' diyerek ulaştığımız hedeflere daha büyük hedefler koyarak devam ediyoruz. İstanbul, global dünyanın en büyük ticaret, spor, finans ve kongre merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Ülkemizin bağımsızlığını sağlayan başta aziz Atatürk olmak üzere, şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz.'' -ANİBAL TEPESİ'NDEN GETİRİLEN ''ŞÜKRAN BAYRAĞI''- Törende, 25 genç sporcunun Türk ordusunun İstanbul'a girmeden önce en son konakladığı yer olan Gebze'deki Anibal Tepesi'nden getirdiği ''Şükran Bayrağı'', toprak ve bir buket çiçek, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akay'a sunuldu. Korgeneral Akay da sporculara birer madalya taktı. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle il genelinde düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Mutlu, Akay ve Topbaş tarafından verildi. Törende daha sonra bazı okulların halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Etkinlik, asker, polis ve çeşitli okullardan öğrencilerinin geçit töreniyle sona erdi. Ulaşıma bazı kapatılan yollar, törenin ardından yeniden araç trafiğine açıldı.