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Yaşam

İstanbul'un, dünya yaşam kalitesi sıralaması belli oldu

Araştırma şirketi Mercer'ın, yaşam kalitesi araştırması sonuçları

16 Mart 2017 02:26

Merkezi New York'ta olan araştırma şirketi Mercer, her yıl yaptığı "Yaşam kalitesi en yüksek olan kentler" araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Araştırmaya göre  2016 yılında 122. sırada olan İstanbul, bu yıl 133. sıraya geriledi.

Araştırmada birinci sırada yer alan kent Viyana oldu. Viyana'yı Zürih, Auckland (Yeni Zelanda), Münih, Vancouver, Düsseldorf, Frankfurt, Cenevre, Kopenhag, Basel ve Sidney takip etti. Üst üste sekiz kez birinciliği kimseye kaptırmayan Viyana yine zirvede yerini korumayı başardı. Araştırmada 39 kriter içinde yapılan değerlendirmenin başında eğitim, yerleşim, dinlenme gibi çeşitli kategoriler ön plana çıkıyor. 

Mercer'in 231 kent içinde yaptığı araştırmada en son sırada Bağdat yer aldı. Sıralamada Paris 38'inci, Lyon 39'uncu, Brüksel 27'nci, Roma 57'nci, Berlin 13'üncü, Hamburg 19'uncu, Stuttgart 26'ncı, New York 44'üncü, San Fransisco 29'uncu, Los Angeles 58'inci, Dubai 74'üncü, St. Petersburg 176'ncı sırada yer alan kentler oldu. 

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