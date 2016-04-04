İstanbul’un dört ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'da Avrupa yakasında bazı ilçelerde 5 Nisan'da elektrik kesintisi yapılacak.

BEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre Büyükçekmece’de 08.00-18.00 saatleri arasında Batıköy Mahallesi’ne bağlı Ünlüsoy Caddesi, Şafak, Yaprak, Hanımeli,

Fesleğen, Onur, Bengü, Şehit Yzb.Teyyareci Ahmet Cemal sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Beşiktaş’ta 08.30-10.30 saatleri arasında Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Muallim Naci Caddesi, 10.30-12.30 saatleri arasında Şehit Korhan Zağralı, Koru sokak, 12.30-14.30 saatleri arasında Çırağan Caddesi, Müvezzi Caddesi ile Çiğdem Sokak elektrik alamayacak.

Gaziosmanpaşa’da 09.00-13.00 saatleri arasında Kazım Karabekir Mahallesi’ne bağlı 807 Sokak ile 859/1, 854, 854/1, 914, 914/1, 919, 926, 925, 927, 931, 932 nolu sokaklarda kesinti yapılacak.

Bağcılar’da 09:00-12:00 saatleri arasında Yavuzselim Mahallesi’ne bağlı 26/b, 26/10a, 26/10. sokaklar ile İnönü Mahallesi’ne bağlı 26/10c, 26/10d, 26/10a, 26/9, 26/10b, 30/4g, 30/6, 30/5c, 30/6b, 30/4f, 30/6c, 26/2a, 26/3a, 26/1a, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 30/4c, 26/5, 30/8a, 30/7b1, 30/10g, 30/5d nolu sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak. 13.00-16.00 saatleri arasında ise İnönü Mahallesi’ne bağlı Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, 26/1, 30/4c, 30/7, 30/11, 30/4, 30/6a2 nolu sokaklar ile Yavuzselim Mahallesi’ne bağlı 26/9. Sokak'ta elektrik kesintisi uygulanacak.