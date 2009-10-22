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Yaşam

İstanbul'un dev akvaryumu açılıyor

Türkiye’nin ilk dev akvaryumu Turkuazoo, Bayrampaşa’da kurulan Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’nde açılıyor.

22 Ekim 2009 03:00

Türkiye’nin ilk dev akvaryumu Turkuazoo, Bayrampaşa’da kurulan Forum İstanbul Alışveriş Merkezi’nde açılıyor.

Sri Lanka’dan Güney Afrika denizlerine, Büyük Okyanus’tan Atlantik Okyanusu’na 10 bin türden, 20 bin deniz canlısını barındıracak akvaryumun fotoğraflarını İngiliz Haber Ajansı Reuters servise koydu. Köpek balıkları, mercanlar, vatozlar, aslan balıkları ve bin bir türlü egzotik balık, akvaryumdan izlenebilecek. Ziyaretçiler isterlerse köpek balıklarının bulunduğu akvaryumlara dalış yapabilecek. 17 milyon euro’ya mal olan 8 bin metrekarelik alana kurulu Turkuazoo için 6 milyon litre su Marmara Denizi’nden alındı.

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