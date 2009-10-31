İstanbul'un dev akvaryumu açıldı

Yeni bir iş alanı doğdu

Bayrampaşa'da 8 bin metre karelik alan üzerinde kurulan ve yapımı Yeni Zelandalı bir şirket tarafından gerçekleştirilen akvaryumda, tatlı su, tuzlu su, okyanus balıkları ve tropikal balıkların yanı sıra 5 farklı köpek balığı türü de yer alıyor.Yeni Zelanda'dan gelen 4 Haka dansçısının gösterisi eşliğinde akvaryumda yapılan tanıtım gezisinin ardından konuşan Turkuazoo Genel Müdürü Phill Crane, dünyanın en değerli akvaryumunda bulunduklarını belirterek, Turkuazoo'nun Türkiye ve Yeni Zelanda'nın işbirliğinin bir başarısı olduğunu söyledi.Müşterilerini eğlendirmek için yaratıcılıklarını kullandıklarını ve başarılı olacaklarına inandıklarını kaydeden Crane, 21. yüzyılda yapılan böyle bir yatırımın Türk turizmi için bir kilometre taşı olacağına inandığını vurguladı.Turkuazoo Yönetim Kurulu Üyesi Marc Tayler da İstanbul'un tarihine ve kültürel zenginliğine işaret ederek, bu projenin birçok farklı kültürden insanın buluştuğu bir merkezde gerçekleşmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.Tayler, bu projenin temelinin 2006'da atıldığını, daha sonra çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini ve hayallerinin gerçekleştiğini belirterek, 18 ay boyunca birçok ülkeden iş ortaklarıyla çalışıldığını anlattı.Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Andrea Joan Smith de Türkler ve Yeni Zelandalılar için denizin gerek balıkçılık gerekse ülke turizmi açısından önemine dikkati çekerek, "Böylece iki ülkenin ortak bir yanı bu projede buluştu" dedi.Bayrampaşa Belediye Başkanı Hüseyin Bürge de Turkuazoo projesinin ilçede gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, dünyanın krizi konuştuğu bir dönemde bu projeyle krize meydan okunduğunu söyledi.Açılışta Haka dansçıları tarafından Belediye Başkanı Bürge'ye ilkel bir silah hediye edildi. Katılımcıların açılışı gerçekleştirmek amacıyla butona basmasının ardından, akvaryumdaki 3 dalgıç, Türk ve Yeni Zelanda bayrakları ile Turkuazoo flamasını sergileyerek, balıklarla birlikte yüzdü.Dev akvaryum işletmeciliği Türkiye'de de hızla büyüyor. Forum İstanbul'da geçen hafta açılan Turkuazoo ve yıl başında faaliyete başlayan Dolfinarium Gösteri Merkezi bunlardan ikisi. Milyon dolarlık yatırımlara ilham olan denizin zenginlikleri, yatırımcısına 'paraya para' dedirtmiyor.Bayrampaşa'da hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük alışveriş merkezi Forum İstanbul'da geçen hafta kapılarını açan Turkuazoo ve Haliç'te 2009 yılı başında Haliç'te açılan İstanbul Dolfinarium Gösteri Merkezi bu yatırımlardan sadece ikisi. 10-17 milyon dolarlık yatırımlarla hayata geçirilen bu merkezler yüksek bilet fiyatlarına rağmen ziyaretçi akınına uğruyor.5 günde yaklaşık 20 bin kişinin ziyaret ettiği Turkuazoo ve günde ortalama bin kişinin yunus şovlarını izlemek için gittiği Dolfinarium, yeni bir iş alanı da yaratmış oldu. Su ürünlerinden mezun olan gençler ve dalgıçlar için istihdam kapısı olan yeni eğlence merkezleri, açılışlarından itibaren çok uzun zaman geçmemesine rağmen gördükleri ilgi karşısında yeni yatırımların planlarını yapmaya başladı.İşte bilet Fiyatları0-3 Yaş: Ücretsiz / 4-16:18 TL65 yaş+:18 TL Öğrenci:18 TLYetişkinler:25 TLAile Bileti:75 TL (2 çocuk + anne ve baba)