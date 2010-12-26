İstanbul'un cinayet haritası çıkarıldı

T24 - Asayiş Şube Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, bu yıl İstanbul'da cinayete kurban gidenlerin 101'i bıçakla, 89'u silahla, 8'i av tüfeğiyle, 33'ü de diğer suç aletleriyle öldürüldü. Cinayetlerin yaklaşık yüzde 50'sinin bıçakla işlendiği anlaşıldı. Son 4 yılda işlenen cinayetlerin çoğunun yine bıçak ve silahla gerçekleşmesi dikkat çekti.



Bu yıl işlenen cinayetlerin, yüzde 40'ı sokaklarda, yüzde 30'u evlerde, yüzde 15'i iş yerlerinde, yüzde 15'i de açık arazide işlendi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri ekiplerinin çalışmalarıyla, önceki yıllara göre sokaklarda gerçekleşen cinayetler yüzde 60 oranında geriledi.

İstanbul'daki öldürme olaylarında, genelde basit bir nedenle başlayan kavganın, cinayete dönüşme oranı çok yüksek. 2007 yılında kavga nedeniyle 126, 2008'de 130, 2009'da 99, 2010'da da 73 kişi, kavganın uzamasının ardından öldürülmüş.

Karı-koca arasındaki ilişkiler ve diğer ailevi nedenlerle ise 2007'de 45, 2008'de 31, 2009'da 36, 2010'da da 41 kişi cinayete kurban gitti. Herhangi bir nedenle husumet, “namus davası” ve benzeri olaylar nedeniyle de 2007'de 43, 2008'de 31, 2009'da 23, 2010'da da 11 kişi öldürüldü. Olaylarda hafife alınan bir kavganın en çok hayat kaybına yol açan neden olduğu dikkat çekiyor. Kavgayı gören vatandaşların bunun bir cinayetle bitebileceğini düşünerek olaya kayıtsız kalmamaları ve hemen durumu 155 polis imdat hattına bildirmeleri, emniyet görevlilerince belirtiliyor.

Cinayet olaylarına karıştığı, yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle bu yıl 33'ü kadın toplam 451 şüpheli gözaltına alınırken, cinayetlerin aydınlanmasında, güvenlik kamera görüntüleri, MOBESE görüntüleri önemli rol oynuyor. Bu yıl işlenen bir cinayet de maktul üzerinde bulunan, failin saç kepeği, DNA testiyle incelendikten sonra olay aydınlatıldı. Cinayetlerin aydınlanmasında her bir ayrıntı didik didik inceleniyor. Bu yıl işlenen 10 cinayetin aydınlatılmasına ilişkin çalışmalar ise devam ediyor.

Cinayetler, suç aletlerine göre incelendiğinde, 2007 yılında işlenen 414 cinayetin 182'si bıçakla, 180'i silahla, 5'i av tüfeğiyle, 47'si de diğer suç aletleriyle, 2008 yılında işlenen 340 cinayetin 144'ü silahla, 134'ü bıçakla, 8'i av tüfeğiyle, 54'ü de diğer suç aletleriyle, 2009 yılında işlenen 316 cinayetin 140'ı bıçakla, 127'si silahla, 2'si av tüfeğiyle, 47'si de diğer suç aletleriyle, 2010 yılında ise işlenen 252 cinayetin, 101'i bıçakla, 89'u silahla, 8'si av tüfeğiyle, 54'ü de diğer suç aletleriyle gerçekleşti. Son 4 yılda yapılan cinayetlerin çoğunun bıçakla ve silahla işlendiği anlaşıldı.

İstanbul'un ilçeleri ele alındığında, 2007'de sırasıyla Küçükçekmece'de 33, Beyoğlu'nda 27 ve Gaziosmanpaşa'da 27, 2008'de yine Küçükçekmece'de 28, Gaziosmanpaşa'da 26 ve Fatih'te 23, 2009'da ise Fatih'te 27, Küçükçekmece'de 18 ve Bağcılar'da 16, 2010'da da Fatih'te 23, Kadıköy'de 17 ve Beyoğlu'nda 15 olmak üzere cinayetlerin çoğu bu ilçelerde gerçekleşti.