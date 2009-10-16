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Kültür-Sanat

İstanbul'un caz hali başladı

Akbank Caz Festivali, Yunan piyanist Vassilis Tsabropoulos’un resitaliyle başladı. Festival, 25 Ekim’de sona erecek.

16 Ekim 2009 03:00

Akbank’ın ‘Şehrin Caz Hali’ sloganıyla düzenlediği Caz Festivali, Yunan piyanist Vassilis Tsabropoulos’un resitaliyle başladı. Festival, 25 Ekim’de sona erecek.

Akbank Caz Festivali, ‘Pozitif’in organizasyonuyla başladı. Etkinlik 25 Ekim’e kadar birbirinden önemli müzik performanslarıyla devam edecek.

Caz dolu programın sürpriz isimleri arasında; Terje Rypdal, Cecil Taylor, Joe Lovano Us Five, Marilyn Mazur, Richard Bona, Vassilis Tsabropoulos, Aki Takase, Jose James ve Fahir Atakoğlu bulunuyor.

Akbank Sanat Merkezi, Aya İrini Müzesi, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Babylon ve Ghetto dışında Akbank Caz Festivali bu yıl; The Seed, Roxy ve Asitane gibi yeni mekanlarda da caz tutkunlarıyla bir araya gelecek. Festivalde ayrıca ‘Kampüste Caz’ sloganıyla üniversite konserleri de yer alacak.

Ustalardan caz

Festivalin dünya çapında müzisyenlere ayırdığı köşesinde bu yıl Terje Rypdal, Cecil Taylor, Joe Lovano Us Five, Marilyn Mazur ve Trio 3 var.

Festival bu akşam, Kuzey Avrupa cazının en üretken isimleri arasında yer alan Norveçli gitarist Terje Rypdal’ın Aya İrini’deki konseri ile devam ediyor.

Oliver Lake, Reggie Workman ve Andrew Cyrille’dan oluşan Trio 3’ün konseri 21 Ekim’de Babylon’da.

Cazseverlerin yakından tanıdığı sanatçı Cecil Taylor, 22 Ekim’de Cemal Reşit Rey’de (CRR) hayranlarıyla buluşacak.

‘Best Large Ensemble’ dalında Grammy ödülü kazanan ünlü saksafon sanatçısı Joe Lovano ise yine CRR’de ve 23 Ekim’de sahne alacak.

Akbank 19. Caz Festivali’nin bu bölümdeki bir diğer konuğu ise dünyaca ünlü perküsyon sanatçısı Marilyn Mazur olacak. Mazur, 24 Ekim’de CRR’de bir resital sunacak.

Akbank 19. Caz Festivali, ‘Güncel Sesler’ kategorisinde; Burçin Büke Quartet, Fahir Atakoğlu Trio, İlhan Erşahin’s İstanbul Sessions, EVO Trio, Cenk Erdoğan Trio, Geraldine Laurent ‘Time Out Trio’, Carl

Ludwig Hübsch’s Longrun Development of the Universe, Trio BraamDeJoodeVatcher Quartet Featuring

Peter van Bergen ve İmer Demirer Quartet’ı ağırlıyor.

Festivalin Kampüste Caz köşesinin konuğu İlhan Erşahin’s Istanbul Sessions. •

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