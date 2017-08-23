İSTANBUL'UN BAZI BÖLGELERİNDE SİS ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

İstanbul\'un bazı bölgelerinde sabah saatlerin sis etkili oldu. TEM Otoyolu Alibeyköy mevkiinde sis nedeniyle araç sürücüleri yavaş ilerlemek zorunda kaldı.Yüksek katlı binaların üst katları sis ile kaplandı. Alibeyköy\'ün çukur olan bölümlerini ise sis tamamen kapattı. Sis nedeniyle bazı yerlerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Görüntü Dökümü

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-Sisten detay görüntüler

-TEM Otoyolunda oluşan sisten detay görüntü

-Alibeyköyün çukur yerlerinde oluşan sisten detay görüntü

-Yüksek katlı binaların sis ile kaplanması

-Genel ve yakın detaylar

