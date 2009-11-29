'İstanbul'un başka yerinde depo bulunabilir'

T24- Kültür ve Turizm Bakanı Günay, Topkapı Sarayı’ndaki askeri depoların boşaltılmamasıyla ilgili olarak, Milli Savunma Bakanlığı’nın İstanbul’un başka bir yerinde depo bulabileceğini belirtti ve “Tarih ve toprak duyarlılığını en iyi bilen bakanlıklardan biri de Milli Savunma olmalı” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Milli Savunma Bakanlığı’na bir yazı daha göndererek, Topkapı Sarayı alanı içinde bulunan ve battaniye, bot gibi malzemelerin depolandığı binaların boşaltılmasını istediğini söyledi. Günay “Bunu anlayışla karşılamalılar. İstanbul’un bir başka yerinde depo bulabilirler. Tarih ve toprak duyarlılığını en iyi bilen bakanlıklardan biri de Milli Savunma olmalı” dedi.

Milliyet gazetesinin dünkü manşetinde yer alan “Yazık değil mi” başlıklı haber üzerine açıklamalarda bulunan Günay, konunun çok ciddi bir sorun olduğunu, Topkapı Sarayı’nın bu yapılara acil ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. İşte Milliyet’in soruları ve Günay’ın yanıtları:



Bu ihtiyaç ötelenemez



Depo olarak kullanılan binaları boşaltmak istemeyen İç Tedarik Komutanlığı’nın depo ihtiyacı başka bir yerde giderilebilir mi sizce?



Bu binaların depo olarak kullanılması gerçekten aşılması gereken ciddi bir sorun. İstanbul’un başka bir yerinde bir binayı depo olarak kullanabilirler. Malzemeleri depo etmek için her zaman bir yer bulunur.

Ama bu Topkapı Sarayı için mümkün değil, öyle mi?

Pek tabii Topkapı Sarayı’nın değerlerini başka yere taşıyamaz, ihtiyaçlarını başka bir yerde karşılayamayız.

Bu binaları ne olarak kullanacak Topkapı Sarayı?



Bu yapılar, kütüphane, konferans salonu, depo olarak kullanılabilir. Topkapı Sarayı’nın bu yapılara acil ihtiyacı var.

Milli Savunma Bakanlığı’nın olumsuz cevabını kabul edemeyeceğinizi söylediniz. Tekrar bir girişiminiz oldu mu?

Daha önce de söylediğim gibi, olumsuz cevapları kabul etmiyoruz. Olumlu cevap alana kadar devam edeceğiz. Kararlarını gözden geçirmeliler. Milli Savunma Bakanlığı’na yeniden söz konusu binalara ihtiyacımız olduğuna dair yazı yazdım. Bu ihtiyacın acil, ertelenemez ve ötelenemez olduğunu belirttim. Anlayışla karşılamalılar. İyi niyetle çözeceğimize inanıyorum.

Boşaltılmasını talep ettiğiniz tarihi binaların yanında sonradan yapılmış ek binalar da var. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu binaların bulunduğu alan 1. derece sit alanı. Askeriye, depo olarak kullandığı binaların çevresine baraka, ek yapılar yapmış. Topkapı Sarayı’nın alanı içinde tarihsel dokuyla bağdaşmayan yapılar... Bunlar yanlış uygulamalar.

Göreve başladığımdan bu yana bu tip yanlış uygulamalara karşı çıktım. Sit alanlarına inşa edilen, tarihi dokuyla uyumsuz binaları yıktırdım. Toprak ve tarih duyarlılığını en iyi bilen bakanlıklardan biri olmalı Milli Savunma Bakanlığı.