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Çevre

İstanbul'un barajlarının doluluk oranı yüzde 32

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 32,91 olarak ölçüldü

23 Ocak 2014 15:23

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 32,91 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, kente su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki mevcut su miktarı bugün itibarıyla 285 milyon 919 bin metreküp olarak kaydedildi.

Geçen yıl nisan ayında yüzde 91,17 oranı ile en yüksek seviyeye ulaşan barajların doluluk oranı bu tarihten itibaren düşüşe geçerek, bugün itibarıyla da yüzde 32,91 olarak ölçüldü.

Şu anki mevcut su miktarı bakımından, Ömerli Barajı 111 milyon 941 bin metreküp ile birinci, Terkos Barajı 65 milyon 736 bin metreküp ile ikinci, Büyükçekmece Barajı 45 milyon 586 bin metreküp ile üçüncü sırada yer aldı.

 

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