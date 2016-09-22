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Yaşam

İstanbul'un barajlarındaki son durum nasıl?

Önceki yıllara göre kentin su kaynaklarındaki doluluk oranı düştü

22 Eylül 2016 09:07

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı 46.92 ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İS Kİ) verilerine göre kente su sağlayan toplam 863 milyon 770 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip barajlardaki mevcut su hacmi azaldı. Bu yıl martta yüzde 87.35 ile en yüksek seviyesine ulaşan doluluk oranları, nisanda yüzde 85.89, mayısta yüzde 81.15, haziranda yüzde 74.74, temmuzda yüzde 66.59, ağustosta yüzde 52.78 olarak gerçekleşmişti. Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 46.92 olarak ölçüldü.

21 Eylül tarihleri dikkate alındığında barajlardaki doluluk, 2009’da 86.41, 2010’da 66.94, 2011’de 63.45, 2012’de 54.93, 2013’te 52.82, 2014’te 17.98, 2015’te 63.36 olarak kayıtlara geçmişti.

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