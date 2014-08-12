İstanbul'un banliyö seferleri ne zaman başlayacak?

2013’te kapatılan banliyö hatlarında çalışmalar sürüyor. Haydarpaşa-Pendik’in Haziran 2015’te, Kazlıçeşme-Halkalı hattı Mart 2015’te açılacak. Hatların söylendiği tarihte açılması halinde İstanbul trafiği de rahatlayacak.

Haydarpaşa-Pendik arasındaki banliyö tren hattı, 19 Haziran 2013 tarihinde yapılan son seferin ardından kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde hizmete açılan Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesiyle entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, hattaki raylar söküldü ve tren yolu hattı karayoluna döndü. Yapımı 24 ay olarak planlanan ve Anadolu Yakası’nda Söğütlüçeşme’ye dek yenilenecek olan banliyö hattının 2015 yılının Haziran ayında tekrar hizmete açılması planlanırken, yenileme projesi kapsamında hat üzerinde bulunan ve birçoğu tarihi eser statüsünde olan istasyonların da restore edilmesi planlanıyor.

Aziz Özen’in Hürriyet’teki haberine göre, Hattın 3 yol olacağını söyleyen TCDD yetkilileri ise, “İki yol arasında orta peron oluyor ve yürüyen merdivenlerle orta perona çıkılıyor. Ayrıca bir yol da hızlı tren için yapılıyor ve Marmaray’a bağlanıyor. Gebze-Söğütlüçeşme arası 3 yol olacak. Biri hızlı tren ve yük trenleri için, diğer ikisi de banliyö trenleri için” diyor. Eski tarihi istasyonların ihalelerinin de yapıldığı ve izinlerin çıktığını kaydeden yetkililer bu konuda şunları söylüyor:

Eskiler yıkılmayacak

“İstasyonlar yeniden restore edilecek ve aynı eski seviyesindeki konumuna getirilecek. Yıkılma falan yok. İleride ne olur bilemeyiz. Bunların bazıları istasyon olarak kullanılacak. Mesela Bostancı’da, Maltepe’de, Erenköy’de hızlı tren için bilet satılacak. Yalnızca Kızıltoprak istasyonu kalkıyor. İstasyon binası yine yerinde duruyor. Feneryolu duruyor ama oraya da ayrı minyatür istasyon yapılıyor. Tarihi yerler kalacak. Şu an alt yapı çalışmaları yapılıyor. 24 saat vardiya ile alt yapı çalışmaları hızlı bir şeklide yapılıyor. Bu çalışmalar bittikten sonra artık rayların döşenmesi, hattın sinyalizasyonunun ayarları, kabloların çekilmesi ve katenarlerin dikilmesi yapılacak. Onlar da fazla bir zaman almaz zaten. Altyapıyı sağlam yapmak gerekir. Onun için alt yapıya çok önem veriliyor. Alt yapı yapıldıktan sonra tren yolunu yapmak kolay olur.”

Vatandaş arıyor

Erenköy tren istasyonunda gazete bayii işleten İlhan Aktaş, “İnsanlar daha önce tren geç geliyor diye kızıyorlardı. Ama şimdi trenin kıymetini anladılar ve biran önce açılmasını istiyorlar. Vatandaş treni arıyor. Bir de esnaf iş yapamıyor. İstasyon kapandığından beri vergimizi, kiramızı ödeyemiyoruz. Biz, tren yolcularından para kazanıyorduk. Bir an önce açılmasını bekliyoruz” dedi.

Gürültü için duvar olmalı

Vatandaş Nejat Kuzgunkaya banliyönün muhakkak iyi olacağını belirterek, “Şu anda Pendik’ten kesiliyor hızlı tren. Vatandaşlar oradan otobüs veya minibüslerle Kadıköy’e veya Üsküdar’a gidiyorlar. Ama bu banliyö hattı açılırsa ulaşımları daha rahat ve çabuk olacak. Trafik açısından da iyi olacak. Bir de, eskiden trenler buradan geçerken bayağı gürültü oluyordu. Oturduğumuz bina sallanıyordu. Yabancı ülkelerde, gürültü gelmemesi için trenin geçtiği yerlerde yüksek duvarlar yapılıyor. Burada da yapılırsa, tren yolu güzergahında oturan insanlar sesten rahatsız olmaz” dedi.

Kazlıçeşme-Halkalı hattı martta hizmete girecek

İstanbul’un en eski ve en yoğun demiryolu hatlarından olan Kazlıçeşme-Halkalı hattı ise Mart 2013’te Marmaray Projesi’ne entegre edilmesi amacıyla kapatılmıştı. Kazlıçeşme-Halkalı hattı için öngörülen 24 aylık süre ise 2015 yılı Mart ayında dolacak. Avrupa Yakası’nda son istasyon olan ve İETT aktarmalarıyla Topkapı, Edirnekapı, Zeytinburnu Metro, Yenibosna Metro gibi bölgelere transfer imkanı veren Kazlıçeşme Tren İstasyonu’ndan Bakırköy’e kadar öncelikli olarak ele alınması hedeflendi. Kazlıçeşme-Bakırköy arasındaki 5 km’lik bölümün bu yıl içinde Marmaray’a eklenmesi düşünülüyor. Bu bölümde Zeytinburnu ve Yenimahalle istasyonları yenilenecek. Bakırköy Garı ise restore edilecek ve güney tarafında yeni bir yapı inşa edilecek. Kazlıçeşme ile Zeytinburnu arasındaki hattın 3’e çıkarılması için yapılması gereken büyük bir altyapı işi bulunuyor. Zeytinburnu-Yenimahalle arasında ise Veliefendi Bölgesi’nde dere geçişi, karayolu alt geçidi gibi yapılar bulunuyor. Bu yapıların 2 hattın geçişine olanak verdiği yanına ilave yapılar eklenerek 3 hatta çıkarılması planlanıyor. Halkalı-Kazlıçeşme’de devam eden inşaatların bitmesinin ardından banliyöler Marmaray’a bağlanacak ve Gebze’den Halkalı’ya 105 dakikada ulaşmak mümkün olacak.