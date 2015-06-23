İstanbul'un Anadolu yakasındaki aşırı yağış E-5'i trafiğe kapattı!

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu.



Yağış nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken birçok ev ve işyerini de su bastı.



E-5 karayolu Kartal, Cevizli mevkiinde yolda kalan araçlar nedeniyle her iki istikamette bir süre trafiğe kapandı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürü Ergün Güler, yaptığı açıklamada, Anadolu yakasındaki yağışın akşam saatlerine kadar yer yer devam edeceğini söyledi.

Güler, "Bu sabah özellikle Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Çekmeköy ve Ümraniye'de yoğun olmak üzere kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar görüldü.

Boğaz çevresinde aralıkla devam eden yağışların iftar saatlerine kadar il genelinde devam etmesini bekliyoruz.

Yarın ise Anadolu yakasında yine

sabah saatlerinde yerel sağanak geçişleri görülecek. Avrupa yakasında ise herhangi bir yağış beklemiyoruz" diye konuştu.

Yağışların özellikle Kartal'da etkili olduğunu vurgulayan Güler, "Saatte metrekareye Kartal Cevizli'de 57,4, Sancaktepe'de 31,2, Çekmeköy'de 20,1, Ümraniye'de 17,6, Üsküdar'da 5,5, Pendik ve Sarıyer'de 3 kilogram yağış düştü. Kartal'da haziran ayında toplam yağış 28,7 kilogram oldu.

Bu oran dikkate alınırsa, bugün 2 saatte, tüm ay boyunca meydana gelen toplam yağışının 2 misli yağış kaydedildi" şeklinde konuştu.

Güler, bugün hava sıcaklığının en yüksek 25 derece olacağını belirterek, "Yarın parçalı ve çok bulutlu 27, perşembe parçalı ve az bulutlu 28, cuma da parçalı bulutlu 27 derece olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.