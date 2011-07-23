-İSTANBUL'UN ANA YOLLARI 15 EKİM'E KADAR ASFALTLANACAK İSTANBUL (A.A) - 23.07.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü, 39 ilçedeki ana yollarda gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarının 15 Ekim'e kadar devam edeceğini bildirdi. İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011 yılı içerisinde öncelikle kış şartları sonucu, zorunlu altyapı çalışmaları ve diğer etkenlerle bozulan yollar, İBB iştiraki İSFALT'ın ortak çalışmalarıyla elden geçiriliyor. Bu yıl için ana ulaşım yollarında 1,5 milyon ton asfalt kullanılarak, 23 finişer ile asfalt kaplama makinesi, 30 ekiple yama ve 50 adet robotla çukur onarım çalışmaları yapılıyor. Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, 2011 yılı asfalt sezonunda Kocaeli il sınırından Tekirdağ il sınırına kadar 39 ilçeyi kapsayacak şekilde ana ulaşım yollarını 15 Ekim'e kadar asfaltlayacak. Vatandaşların trafik yoğunluğundan en az etkilenmesi için çalışmalar 23.30 da başlayıp sabah saat 05.30'a kadar devam ediyor. Asfaltlama çalışmaları bittikten sonra araç ve iş makineleri trafiğe kapalı alanlara çekilerek trafik sıkışıklığına neden olmaları engelleniyor. -DANİMARKA'NIN YÜZ ÖLÇÜMÜNDEN DAHA FAZLA YOL ASFALTLANDI Açıklamaya göre, 2004-2011 yılları arasında ana yollar, E-5 ve köy yolları da dahil 4 bin 686 km'lik yol asfaltlandı. Buna göre İstanbul'da devam etmekte olan çalışmalarla birlikte son 7 yılda Danimarka (43 bin 094 km2) ve Hollanda'nın (41.526 km2) yüz ölçümünden daha fazla bir yol asfaltlandı. Diğer bir deyişle 49 bin 203 km2'lik bir alan alt yapısıyla birlikte yenilendi. Bu alan yaklaşık 4 bin 555 adet futbol sahasına eşit. Asfaltlama çalışması yapılan ve devam eden bazı bölgeler: ''Bağcılar'da O-3 yolu, Mahmutbey, Mevlana, Osmangazi, Güngören, Halkalı Caddeleri ile 03 kuzey yan yol ve İkitelli bağlantı yolu. Bayrampaşa'da Cevatpaşa, Maltepe ve Abdi İpekçi Caddeleri ile E-80 ve 0-3 Kadife Köprü Bağlantı Yolları ve 0-3 Yolu. Esenler'de Kazım Karabekir ve M. Akif İnan Caddeleri. Avcılar'da Yıldırım Beyazıt Caddesi ile Tem (O-3) kuzey yan yol, D-100 kuzey yan yol ve D-100 (e-5) karayolu. Fatih'te Kennedy Caddesi'nin Yenikapı-Sarayburnu arası ile Yenikapı-Yedikule arası. Beşiktaş'ta Büyükdere Caddesi. Şişli'de Halaskargazi Caddesi, Eski Büyükdere, E-5, Barbaros Bulvarı ve Okmeydanı Kavşakları arası metrobüs yolu. Kadıköy'de Bağdat ve Acıbadem Caddeleri ile D-100 kara yolu. Üsküdar'da Kısıklı Caddesi ile Harem Sahil Yolu.'' Ayrıca Küçükçekmece, Büyükçekmece, Kartal, Pendik, Tuzla, Suntangazi, Başakşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Ataşehir, Silivri, Çatalca, Şile, Eyüp, Maltepe, Beykoz, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Kağıthane, Beyoğlu, Beylikdüzü ilçelerinde de kilometrelerce ana arter ve bağlantı yollarında asfaltlama çalışmaları devam ediyor.