İstanbul’un Altınları son demlerde



T24 - Çağnur Öztürk

Devam etmekte olan bir dizinin günü değişiyorsa, saati değişiyorsa, senaristi, yönetmeni v.b. değişiyorsa anlayın ki o dizi yakında dizi tarihimizin tozlu derinliklerine gidecektir.





Hatırlarsanız İstanbul’un Altınları daha ilk bölümünde revizeye gidilmişti ve planlanan tarihten bir hafta geç başlamıştı. Böyle bir değişiklik olunca da bir şeyler yanlış demektir. ( Aynısı Kanal D’de yayınlanacak Keşanlı Ali Destanı için de oldu, ister istemez işkillendim, bir şeyler yanlış mı diye)



Dizi için vasat demiştim, Haluk Bilginer, sit-comlarda kendini tekrar ediyor, oynadığı bütün sit-comlarda Tatlı Hayat’taki İhsan Yıldırım’ı görüyorum. Ki İhsan Yıldırım karakterini çok severdim.



Demet Akbağ başlarda beş kocasından da boşanmış, erkek düşmanı diyebileceğimiz bir opera sanatçısı İsmet rolünde uç bir karakterdi. Ancak karakterin bütün bu özellikleriydi sevimli olan ama hepsi gitmiş.



Geniş Aile’nin senaristi Cüneyt İnay yazıyor artık senaryoyu. Dizide zaman atlaması yapılmış ama çok keskin bir zaman atlaması. Kim kimdi, şu karakter de nerede, şurada ne olmuş oluyorsunuz.



Dizi kadrosuna yeni bir isim katılmış. “Eğreti Gelin”, “Pandora’nın Kutusu” ve “Devrim Arabaları” filmleri ile “Ezo Gelin” ve “Canım Ailem” dizilerinde yer alan Onur Ünsal. Bütün bunlar dizinin sallantıda olduğunu gösteriyor ve yakında bitecek gibi görünüyor.



İstanbul’un Altınları’nın en başarılı bulduğum kişisi ise Fahri karakterini canlandıran, Uzak İhtimal filminde de çok başarılı bulduğum, en son Gönülçelen dizisi ile ekrana gelen Nadir Sarıbacak… O nasıl bir oyuncluktur dedirtiyor, hala harikalar yaratıyor ama dizinin kurtulması için yeterli değil.



Dizide sanki Demet Akbağ ve Haluk Bilginer isimleri için her yol denenecek ama artık yürümez, son demlerini yaşıyor bence.







ATV’ye bir öneri!





Şu ara ATV’de en başarılı bulduğum yapımlardan biri 5’er Beşer



5’er Beşer izleyici ile doğaçlama interaktif diyaloglar kuran bir yapım. Karakterlerin sahne arkasında yaşadıklarını reality show mantığı ile birleştiren program türü şöyle; komedi-reality-tiyatro. Haliyle ekranlarımız için deneysel bir format ve geç saatlere itililiyor.



Çok Güzel Hareketler Bunlar’a tiyatro özelliğiyle yakın ama daha interaktif ve doğaçlama. Proje tasarımı Elif Yakarçelik, Alper Kul ve yönetmen Meltem Bozoflu'ya ait. Senaryo editörlüğünü ise Murat Kepez üstleniyor. Oyuncuların hepsi birbirinden başarılı.



Ali Sunal, Alper Kul, Mine Tugay, İrem Sak, Okan Çabalar.. Renkli ünlüler de konuk oluyor. Mine Tugay, Behzat Ç.’ye başarılı, sert bir giriş yaptı. Umarım ayrılmaz programdan. Programın facebookta 30binden fazla hayranı bulunuyor.





Önerim ise şu; ATV bu program sahip çıkıp, hemen haber sonrası yayınlamalı, prime-time’a koyup denemeli bir de. Çünkü bu sezon çok fazla dizi kaldırdı, sonunda ise Mahsun Kırmızıgül neredeyse imdada yetişti…



Kanal artık eskisi gibi dizi ATV’de izlenir sloganının beklentisini karşılayamıyor, o nedenle böyle kaliteli deneyselliklere de fırsat vermeli. Son olarak ise BKM’de çekilen 5’er Beşer’in artık 20 TL biletli olduğunu öğrendim daha önce de izleyici olarak katılan ve ücretsiz izleyen bir arkadaşımdan.





