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İstanbul'un 9 ilçesinde Perşembe günü elektrik kesintisi

BEDAŞ elektrik kesintileriyle ilgili ilçe ve sokakların ayrıntılı listesini duyurdu

25 Ocak 2016 22:07

İstanbul'un 9 ilçesinde 28 Ocak Perşembe günü elektrikler kesilecek.

Radikal'in haberine göre Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

Güngören; Gençosman Mahallesinin; Koray, Atakan, Alemdar, Acar, Atalay Sokakları, Filiz Ambalaj ve civarı.

Esenler; Kazım Karabekir Mahallesinin; Kazım Karabekir,Hacı Bayram Veli Caddeleri, 1040, 1041, 1034 , 1035, 830, 829 Sokakları ve civarı. Birlik Mahallesinin; 780, 781, 782, 783, 778, 781, 785, 786, 787, 788, 791, 793, 806, Ulubatlı Sokakları ve civarı.

Sarıyer; Baltalimanı Mahallesinin; İSKİ Tesisi ve civarı. Zekeriyaköy Mahallesinin; Kilyos Caddesi, Uyum Sitesi (Acarlar Sitesi)

Başakşehir; Ziya Gökalp Mahallesi Ayazma Caddesi, Dereli Sokak ve civarı

Küçükçekmece; Cennet Mahallesinin; Barbaros, Mevlana, Yeşilova Yanyol Caddeleri ve civarı

Bağcılar; Kazım Karabekir, İnönü Mahallelerinin; 8/1,8-8/3,8/2, 8/4,26/6C,26/6B,26/6A, 30/10R,8/1, 8/5, 8/5C, 30/4C, 30/7B2, 30/10E, 30/10F, 30/11, 30/10S, 30/10R, 30/8A, 30/4C, 30/11, 26/10E, 26/10F, 26/10G, 30/7D2, 30/7B1, 30/7B2, 30/8A, 30/7B1, 30/7B3, 30/6A2, 30/6A3, 30/11A, 30/4B, 30/6A7, 30/6A5, 30/6A6, 30/4C Sokakları ve civarı

Silivri; Cumhuriyet Mahallesinin; Murat Suyu, Fuat Onater Caddeleri ve civarı

Başakşehir; Şahintepe, Tahtakale Mahallelerinin; Eski İstanbul, Barbaros Hayrettin Caddeleri, Mercan, Deniz, Kılıç, Denizci, Deniz, Yıldız, Murat, Yayla, Çağlayansu, Çakır, Çınar, Özay, Bahtiyar, Babadağı, Çamlıdere, Simge Sokakları ve civarı

Küçükçekmece; Kartaltepe Mahallesinin; Namık Kemal Caddesi, Radison Otel ve civarı

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