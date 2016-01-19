İstanbul'un 11 ilçesinde elektrik kesintisi

AYEDAŞ ve BEDAŞ, Ataşehir, Bakırköy, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Maltepe, Sarıyer, Silivri, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerine geçici süreliğine, bugün elektrik verilemeyeceğini duyurdu.



Ataşehir ilçesinde yapılacak bakım onarım ve yatırım çalışması nedeniyle, 10:00 ile 12:00 saatleri arasında Küçükbakkalköy Mahallesi’nin Dilek Sabancı, Yenidoğan, Işıklar, Nergis, Fulyalar, Sahil, Günbatımı ve Barınak Sokakları’nda, 13:00 ile 15:00 saatleri arasında Ataşehir Atatürk Mahallesi’nin Sedef, Meriç ve Yakut Sokakları’nda elektrik kesilecek.



Bakırköy’de yapılacak bakım onarım ve yatırım faaliyetleri dolayısıyla 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Ataköy 3-4-11.Kısım Mahallesi’nin Dr. Remzi Kazancıgil, Behçet Kemal Çağlar, Cevat Dursunoğlu Caddeleri, Melissa, Refet Bele Sokakları ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.



Beşiktaş’ta yatırım çalışması dolayısıyla, 00:01 ile 07:00 saatleri arasında Etiler Mahallesi’nin Cengiz Topel Caddesi, Boğaziçi Üniversitesi ve civarında enerji kesintisi uygulanacak.



Esenler ilçesinde bakım onarım çalışması nedeniyle, 09:00 ile 12:00 saatleri arasında Kemer Mahallesi’nin Kemer Park Evleri B1, B2, B3, B4, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9 Blokları, otopark ve civarında, 13:00 ile 16:00 saatleri Menderes Mahallesi’nin Piri Reis İnönü Caddeleri, 323, 324, 329, 337, 342, 343, 344, 345, 350, 351, 353, 354, 355, 359 Sokakları, Nasip Dündar Anaokulu ve civarında elektrik kesilecek.



Fatih’teki bakım onarım çalışması kapsamında 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Mevlanakapı Mahallesi’nin Hacı Evliya Camii, Necef, Mücevher, Karabaş Akarcası Sokakları ve civarına, Topkapı Mahallesi’nin Bican Bağcıoğlu Yokuşu, Urban, Emin Molla, Marifethane, Seyhülislam Sokakları ve civarına enerji verilemeyecek.



Güngören ilçesinde gerçekleştirilecek bakım onarım ve yatırım faaliyetleri kapsamında, 09:00 ile 18:00 saatleri arasında Merkez Mahallesi’nin Atatürk Caddesi, Kemaliye, Gökhan, Ali Ruhi Bozkır ve civarında, 22:00 ile 07:30 saatleri arasında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nin Savaş Caddesi, Kasım, Nar Sokakları ve civarında elektrik kesintisinden etkilenecek.



Kağıthane’deki bakım onarım çalışmaları dolayısıyla, 10:30 ile 12:30 saatleri arasında Çağlayan Mahallesi’nin Vatan, Taşocağı Caddeleri, Sevim, Çelik, Taşlık Sokakları ve civarında elektrik kesintisi yaşanacak.



Maltepe’de gerçekleştirilecek bakım onarım ve yatırım çalışması kapsamında, 13:00 ile 16:00 saatleri arasında Zümrütevler Mahallesi’nin Cüneyt, Canan, Begonya, Canay, Cansev ve Tülin Sokakları’nda kesinti yapılacak.



Sarıyer ilçesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle, 09:00 ile 18:00 saatleri arasında Rumeli Hisarı Mahallesi’nin Nispetiye Caddesi, 4, 5, 6, Bahariye, Aslı Çıkmazı, Türkan Şoray, Karanfil Sokakları ve civarına elektrik verilemeyecek.



Silivri’de gerçekleştirilecek bakım onarım çalışması sebebiyle, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Semizkumlar Mahallesi’nin Çorlu, Çamlık Bulvarı Caddeleri, Altınorak, Arıbaş Sitesi, Saray Sitesi, Denizkum Sitesi ve civarında kesinti yapılacak.



Ümraniye ilçesinde yapılacak bakım onarım ve yatırım çalışması dolayısıyla, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Şerifali Mahallesi’nde Bayraktar Sokak’ta elektrik kesintisi yaşanacak.



Zeytinburnu’ndaki bakım onarım ve yatırım çalışması dolayısıyla, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Telsiz ve Beştelsiz Mahalleleri’nin 76, 85/4, 85, 85/2, 85/3, 85/3B, 85/7, 85/8, 85/9, 85/5, 85/10, 85/11, 85/12, 94/4, 94/5, 85/4A, Tomurcuk, Kaktüs, 101 Sokakları ve civarında enerji kesintisi uygulanacak.

