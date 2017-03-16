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Yaşam

İstanbul'un 9 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul Avrupa yakasındaki 9 ilçenin bazı bölgelerinde 18 Mart'ta elektrik kesintisi uygulanacak

16 Mart 2017 00:43

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelere 18 Mart Cumartesi günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çatalca, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Silivri, Esenyurt, Esenler, Sarıyer, Güngören ve Beyoğlu ilçelerinin bazı mahallelerinde 18 Mart'ta 01.00-23.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

Çatalca ilçesinin bazı mahallelerinde 01.00-06.00, Beylikdüzü ilçesinin bazı mahallelerinde 03.00-17.00, Büyükçekmece ilçesinin bazı sokaklarında 08.00-17.00 ve Silivri ilçesinin bazı semtlerinde 08.00-18.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Esenyurt ilçesinin belirli sokaklarına 09.00-17.00, Esenler ilçesinin bazı semtlerine 09.00-17.00 ve Sarıyer ilçesinin bazı semtlerine 09.30-16.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Güngören ilçesinin bazı semtlerinde 10.00-16.00 ve Beyoğlu ilçesinin bazı mahallelerinde 15.00-23.00 saatlerinde enerji kesintisi yapılacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.

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