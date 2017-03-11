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İstanbul'un 9 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 13 Mart Pazartesi günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek

11 Mart 2017 00:16

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 9 ilçenin bazı bölgelerinde 13 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Esenler, Beylikdüzü, Esenyurt, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Sarıyer, Bahçelievler, Bakırköy ve Eyüp ilçelerinin bazı mahallelerinde 13 Mart'ta 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Esenler, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinin bazı sokaklarına 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Küçükçekmece ilçesinin bazı sokaklarında 09.00-15.00, Zeytinburnu ilçesinin bazı semtlerindeyse 09.00-12.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Sarıyer ilçesinin belirli sokaklarına 09.30-14.00, Bahçelievler ilçesinin bazı semtlerine 10.00-16.00, Bakırköy ilçesinin bazı semtlerine 10.00-11.00 ve Eyüp ilçesinin bazı semtlerine 12.30-16.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.
 

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.

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