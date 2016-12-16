İstanbul'un 9 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Sultangazi'de, Cebeci Mahallesi, T Caddesi, 2470 Sokak, 2476 Sokak ve civarı 08.00-18.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Gaziosmanpaşa'da, Şemsipaşa Mahallesi, Küçükköy Caddesi, 52. Sokak, 54. Sokak, 29. Sokak, Sokullu Mehmet Paşa Caddesi, 53. Sokak, 21. Sokak, 22. Sokak, 23. Sokak ve civarında 08.00-19.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.



Bayrampaşa'da, Muratpaşa Mahallesi, İnan Sokak, Siteler Caddesi, 3. Blok Sokak ve civarına 08.00-18.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.



Güngören'de, Akıncılar Mahallesi, Aşıklar Çıkmazı Sokak, Salcı Sokak, Yavuz Sokak, Çeliktürk Caddesi, Çelik Sokak, Haznedar Mahallesi, Kınalı Caddesi, Rüzgarlı Sokak, Posta Caddesi, Seyhan Sokak ve civarında 09.00-17.00, Gençosman Mahallesi, Alemdar Sokak ve civarında 10.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Eyüp'te, Rami Yeni Mahalle, Havuzbaşı Çeşme Sokak, Havuzbaşı Sokak ve civarı 09.00-12.00, Topçular Mahallesi, Tikveşli Sokak, Topçubaşı Esatağa Caddesi, Ferhetpaşa Caddesi ve civarı 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Küçükçekmece'de, İnönü Mahallesi, Arslan Sokak, Ayhan Sokak, Bursa Sokak, 2. Çamlık Sokak, Dumangür Sokak, 2. Erguvan Sokak, Gerçek Sokak, 4. Gül Sokak, 1. Kaya Sokak, 2. Kazım Karabekir Sokak, Kınalı Sokak, 1. Kocatepe Sokak, Mehmet Akif Ersoy Bulvarı, 3. Menekşe Sokak, Muammer Aksoy Caddesi, Özgür Çıkışı Sokak, Sakin Sokak, Sazlı Sokak, Seymen Sokak, Terkos Sokak, Yıldıray Sokak, 3. Yıldırım Sokak ve civarına 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.



Sarıyer'de, Ayazağa Mahallesi 162. Sokak, 105. Sokak, 101. Sokak, 151. Sokak, 154. Sokak, 174. Sokak, 170. Sokak ve civarında 09.00-13.00, Maslak Mahallesi, AOS 10. Sokak, AOS 4. Sokak, AOS 5. Sokak, AOS 3. Sokak, AOS 11. Sokak, AOS 12. Sokak ve civarında 13.00-16.30 saatleri arasında kesinti yapılacak.



Arnavutköy'de Dursunköy Mahallesi 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Esenler'de, Kazım Karabekir Mahallesi, 1018. Sokak, 1019. Sokak, 1020. Sokak, Atışalanı Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi ve civarında 14.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.