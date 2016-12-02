İstanbul'un 9 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, Sarıyer, Fatih, Eyüp, Büyükçekmece, Bahçelievler, Avcılar, Beylikdüzü, Başakşehir ve Bayrampaşa'nın bazı mahallelerine 4 Aralık'ta elektrik verilemeyecek.



Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:



"Sarıyer'de, 00.01 - 08.00 saatlerinde, İstinye, Kireçburnu, Firahevler, Tarabya mahalleleri ile Yeni Mahalle.



Fatih'te, 00.30 - 12.30 saatlerinde, Akşemsettin, Ali Kuşçu, Atikali, Ayvansaray, Balat, Cibali, Demirtaş, Dervişali, Hacı Kadın, Hırka-i Şerif, Hoca Gıyasettin, Kalenderhane, Karagümrük, Mercan, Molla Gürani, Molla Hüsrev, Rüstempaşa, Sarıdemir, Süleymaniye, Tahtakale, Yavuz Sinan, Topkapı, Yavuz Sultan Selim ve Zeyrek mahalleleri.



Büyükçekmece'de, 08.00 -19.00 saatlerinde, Çakmaklı Mahallesi, Eski Hadımköy Yolu Caddesi.



Bahçelievler'de, Çobançeşme Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile Güngör, Kımız, Derin Kuyu, Güneşli 1, Kalender ve Çalışlar 1 sokaklar.



Avcılar'da, 09.00 - 20.00 saatlerinde, Üniversite Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi ile Sarıgül ve Bağcı Sokak.



Başakşehir'de, 09.00 -18.00 saatlerinde, Güvercintepe Mahallesi, 38, 39, 40, 41, 42 ve 43, Çimen, Esin, Gerger, Gökdemir, Gül, Güler, Güner, Obruk ve Sabır sokaklar, Ahmet Yesevi ve Cumhuriyet caddeleri.



Bayrampaşa'da, 09.00 ile 12.00 saatlerinde, Muratpaşa Mahallesi, Sanayi Sokak, Fabrikalar ve Rami Kışla caddeleri, 13.00 ile 16.00 arasında ise Rami Kışla Caddesi."