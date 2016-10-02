İstanbul’un 9 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 Ekim Çarşamba günü Fatih, Küçükçekmece, Başakşehir, Güngören, Sarıyer, Büyükçekmece, Beşiktaş, Arnavutköy ve Bakırköy'de bazı semtlere elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

"Fatih'te 00.00-03.00 saatlerinde Emin Sinan Mahallesi Taşdirek Çeşmesi Sokak, Piyer Loti Caddesi, Gedikpaşa Camisi Sokak, Evkaf Sokak, Binbirdirek Mahallesi, Boyacı Ahmet, Peykhane, Dizdariye Medresesi sokaklar, 03.00-06.00 saatlerinde Hobyar Mahallesi, Cemal Nadir, Narlıbahçe, İs Mürekkebi, Cağaloğlu Yokuşu sokaklar, Ankara Caddesi, Alemdar Mahallesi, Bab-ı Ali Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, Gümüşhaneli Sokak.

Küçükçekmece'de 08.00-18.00 saatlerinde Tevfikbey Mahallesi, Tahsin Tekoğlu Caddesi, 09.00-18.00 saatlerinde Yeşilova Mahellesi, 5. Çimen Sokak, Kahramanlar Caddesi, 4. Selvi Sokak, Tansel Caddesi, Cennet Mahallesi, Kocatepe Sokak, Reyhan Caddesi, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi.

Başakşehir'de 09.00-18.00 saatlerinde Şahintepe Mahallesi, Çardak Sokak.

Güngören'de 09.00-17.00 saatlerinde Tozkoparan Mahallesi, Albay Sedat Öcalan Caddesi, Cevat Açıkalın Caddesi, Sulhi Garan Caddesi, Sergi, Çiçek, Metro, Tankçı sokaklar.

Sarıyer'de 09.00-16.00 saatlerinde Çayırbaşı Mahallesi, Sırmacılar 2. Çıkmazı Sokak, Sedadkent (Sırmacılar Sokak).Büyükçekmece'de 09.00-12.30 saatlerinde Güzelce Mahallesi, Şanlı Sokak, Yoğurthane Caddesi, Güler 1, Atan, Olgun, Susam, Atmaca 1 sokaklar, Esinel Caddesi, Şükran 1 Sokak, Balıkçı Caddesi.Beşiktaş'ta 09.00-11.00 saatlerinde Ulus Mahallesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Kelaynak Sokak, 10.00-12.00 saatlerinde Kültür Mahallesi, Arnavutköy Yolu Sokak, Esen, İpek sokaklar, Sekbanlar Caddesi, Türksan Yolu Sokak. Bakırköy'de 10.00-12.00 saatlerinde Zuhuratbaba Mahallesi, Akıncılar, Asiller, Bakır sokaklar, İncirli Caddesi, Sağlık, Santral Çıkmazı, Vankulu sokaklar."