İstanbul'un 8 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un Anadolu yakasında yarın 8 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine yarın elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi yapılacak yerler şöyle:

"Ataşehir'de 09.00-12.00 saatlerinde İnönü Mahallesi Alpkaya, Kayışdağı, Çamlıklı, Mürseloğlu, Ulusu, Leylaklar, Çamaşırcı Deresi, Hülyalı, Şimşek, Osmancık, Bayır, Yeşil, Büyük Dereboyu, Emekçi, Müge Hanım, Süleyman, Orkidem, Şimşek, Alpkaya sokaklar, 09.00-16.00 saatlerinde Barbaros Mahallesi Çiğdem Sokak, İçerenköy Mahallesi Asayiş, Küçükbakkalköy Yolu, Şahinler, Menekşe, Gülpembe, Susam, İspirli Canip, Emniyet, Ahmet Tarık, Karslı Ahmet, Aydın, Sarı Çiğdem ve Oyacı sokaklar.

Beykoz'da 10.00-17.00 saatlerinde Çengeldere Mahallesi Talih Sokak, 11.00-17.00 saatlerinde Tokatköy Mahallesi Hazreti Yuşa Sokak.

Çekmeköy'de 10.00-12.00 saatlerinde Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Sokak, 12.00-14.00 saatlerinde Merkez Mahallesi Nurtepe Sokak.

Maltepe'de 09.00-12.00 saatlerinde Cevizli Mahallesi Kır, Fatma Çavuş, Füsun, Altan, Fatoş, Zuhal sokaklar, 09.30-16.00 saatlerinde Fındıklı Mahallesi Başıbüyük Yolu ve Limon sokaklar.

Sancaktepe'de 09.00-12.30 saatlerinde Kemal Türkler Mahallesi Demokrasi, Ankara, Gökyıldız, Karayel, Maçka, Yazlık sokaklar, Sarıgazi Mahallesi Aşikar, Zaim, Canan, Necip Fazıl Kısakürek sokaklar.

Sultanbeyli'de 09.00-17.00 saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi Şenyurt, Çilekeş, Yıldırım sokaklar, Battalgazi Mahallesi Resul, Sefir, Kaptanı Derya, Türbe, Yemen, Yıldırım, Erdal, Gürsoy, Hamarat, Ortanca sokaklar, 12.00-15.00 saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi Hüdaverdi, Bosna, Demokrasi, Gecem, Şeyh Şamil, Denizyıldızı sokaklar, Adil Mahallesi Bosna, Demokrasi sokaklar, Abdurrahmangazi Mahallesi Şamil Sokak.

Ümraniye'de 09.00-12.00 saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Demirciler, Malatya, Özyavuz, Ayazağa, Çınardibi, Topağacı, Akpınar, Adem Yavuz sokaklar, Topağacı Mahallesi Demirciler, Sadrazam, Adem Yavuz sokaklar.

Üsküdar'da 08.00-17.00 saatlerinde Ferah Mahallesi Bosna ve Sakız sokaklar."