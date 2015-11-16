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Yaşam

İstanbul'un 7 ilçesinde elektrik kesintisi

Kesintiler Anadolu Yakası'nda gerçekleşecek...

16 Kasım 2015 09:13

İstanbul'da Kadıköy ve Üsküdar'ın da aralarında olduğu 7 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul'da Tuzla, Üsküdar, Şile, Ümraniye, Pendik, Kartal ve Kadıköy'ün bazı mahallelerinde, bugün elektrik kesintisi yapılacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Tuzla'da 12.00 ile 14.00 saatleri arasında Akfırat Mahallesi, Üsküdar'da 08.00 ile 16.00 arasında Küplüce Mahallesi Saray Sokak, 09.00 ile 13.00 arasında Kısıklı Mahallesi, Kısıklı, Bağlar Yolu ve Nurbaba Sokak, Şile'de 09.00 ile 15.00 arasında Doğancılı Mahallesi ve Cami Önü sokak elektrik alamayacak.

Ümraniye'de saat 09.00 ile 18.00 arasında İstiklal Mahallesi Yaşar Doğu Sokak'ta, 09.00 ile 12.00 arasında Adem Yavuz Mahallesi Ulukent, Züleyha, Çisem ve Hayyam sokaklarda, Parseller Mahallesi Filiz ve Taşköprü sokaklarda, Pendik'te 11.00 ile 13.00 arasında Güzelyalı Mahallesi Liman, Lodos, Künye, Sahil, Elka, Alınteri ve Bağdat sokaklarda, 09.00 ile 16.00 arasında Kurtköy Mahallesi Ankara, Bülbül, Çağlayan sokaklarda, 12.00 ile 17.00 arasında Emirli Mahallesi'nde, 09.00 ile 12.00 arasında Kurtköy Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacak.

Kartal'da 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Esentepe Mahallesi İnönü, Asil, Evrim, Harşit, Yenice, Yenibahar, Yeniçeri Çıkmazı, Konakdağ ve Yaşar Doğu sokaklar, 13.00 ile 18.00 arasında Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Sokak, Kadıköy'de 09.30 ile 14.30 arasında Caddebostan Mahallesi Gelengül ile Operatör Cemil Topuzlu sokaklara elektrik verilemeyecek.

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