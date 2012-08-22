İstanbul'un 66 günlük çilesi bitiyor, FSM yarın trafiğe açılıyor

Bakım onarım çalışmaları tamamlanan Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, yarın trafiğe açılacak.

18 Haziran'da başlayan ve İstanbul trafiğini zaman zaman durma noktasına getiren Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsündeki bakım çalışmalarında sona gelindi.

24 saat 3 vardiya şeklinde sürdürülen çalışmalarda, 8 şeritli köprünün her etapta 2 şeridi trafiğe kapatılarak çalışmalar sürdürüldü.

Tamamlanan bakım çalışmalarının ardından İstanbullular'ın trafik çilesi sona erecek.



Yarın akşam açılacak



Köprüdeki son çalışmaları yerinde denetleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Habip Soluk, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Saat 13.00'dan beri köprü üzerinde olduğunu söyleyen Soluk, "Bugün ayın 21 'i ve saat 17.20 itibariyle çalışmalarımız tamamlanmış durumda. Avrupa yakasına doğru olan asfaltlama çalışmaları 17.20 itibariyle bitti. Buradaki sıcaklık yaklaşık 240 derece civarında bu kendiliğinden ortam sıcaklığına ininceye kadar bekleyeceğiz. Yarın öğleye kadar ayın 22'sine ortam sıcaklığıyla eş değer haline geldiğinde bu köprü üzerindeki bariyerlerimizi, borularımızı, elektrik kablolarımızı toplayacağız. Üzerimizde bulunduğumuz kesimin süpürmesi yapılıp, işaretlenmesi yapıldıktan sonra inşallah yarın akşamüzeri trafiğe açacağız" dedi.



Bakan Yıldırım söz vermişti



Ulaştırmadan sorumlu Bakan Binali Yıldırım, ilk olarak 17 Eylül olarak açıklanan köprüdeki tadilatın bitiş tarihini önce 30 Ağustos'a sonra da 22 Ağustos'a indirmişti. Köprü, Bakan Yıldırım'ın dediği tarihte, yani ayın 22'sinde tekrar faaliyete geçecek.