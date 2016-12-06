İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Esenyurt'ta 08.00 ile 20.00 arasında Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi Ömür, Pelin, Umut ve Lalezar sokakları elektrik alamayacak.



Eyüp'te 09.00 ile 12.00 arasında Defterdar Mahallesi Fethi Çelebi Caddesi Alaca Tekke Sokak ve civarında, 13.00 ile 16.00 arasında Nişancı Mahallesi Otakçılar Caddesi 6. Gül Sokak ve civarında elektrik kesintisi yaşanacak.



Küçükçekmece'de 09.00 ile 13.00 arasında Söğütlüçeşme Mahallesi Halkalı Caddesi 2012 Sokak ve civarı elektrik alamayacak.



Büyükçekmece'de 09.00 ile 16.00 arasında Ahmediye Mahallesi Bahar, Baraj, Bayır 1, Burçak 2 ve Bülbül 6 sokakları ile Çatalca Yolu Caddesi Güneş, Pelit 1, Palmiye 3, Zarif 1 sokaklarına elektrik verilemeyecek.



Sarıyer'de 09.00 ile 13.00 arasında Tarabya Mahallesi Hayat Çeşmesi Sokak ile Yeni Çamlık Evleri ve civarında, 09.00 ile 11.30 arasında Ayazağa Mahallesi Cendere Caddesi civarında, 13.00 ile 16.00 arasında İstinye Mahallesi Esenlik Sokak, Nuri Paşa Caddesi ve civarında kesinti yaşanacak.



Bahçelievler'de 10.00 ile 20.00 arasında Siyavuşpaşa Mahallesi Çiğdem Sokak ve civarında, 11.00 ile 15.00 arasında Siyavuşpaşa Mahallesi Vişne Sokak ve civarında elektrik kesintisi uygulanacak.