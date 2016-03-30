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Yaşam

İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre kesintiler 1 Nisan'dan gerçekleştirilecek

30 Mart 2016 02:28

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.’den yapılan açıklamaya göre İstanbul’un 6 ilçesinin bazı mahallelerinde 1 Nisan'da elektrik kesintisi uygulanacak. Beykoz, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Kadıköy ve Ümraniye ilçelerinin bazı mahallelerinde Cuma günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Demokrat Haber’in haberine göre, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre; Beykoz'da 09.00-12.00 saatleri arasında, Tokatköy Mahallesi Validesuyu Sokak, Pendik'te 09.00-14.00 saatleri arasında, Sülüntepe Mahallesi, Park, Safa, Sedef, Serhat Kale, Sur sokakları, 14.00-18.00 saatleri arasında, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Sembol, Horasan, Ünye, Kayseri, Çiftlik Yolu sokakları elektrik alamayacak.

Sancaktepe'de 10.00-15.00 saatleri arasında, Paşaköy Mahallesi, Selvi, Çiller, Atatürk, İnönü, Mimoza ve Adem sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Sultanbeyli'de 10.00-15.00 saatleri arasında, Mimar Sinan Mahallesi, Özgürlük, Karadeniz, Baraj Yolu, Kılıçaslan, Fevzi Çakmak sokaklarına, 15.30-17.30 saatleri arasında, Turgut Reis Mahallesi, Aktaş, Asalet, Bağlık, Demokrasi, Demirsoy, Doğa, Huzur, Yeniyol, Çamlık, Özdemir, Ahmet Kavak, Şan, Cinnah sokaklarına, Kadıköy'de 09.00-13.00 saatleri arasında, Suadiye Mahallesi, Çamlı ,Çolak İsmail, Ayşeçavuş sokaklarına, Ümraniye'de 09.00-13.00 saatleri arasında Yaman Evler Mahallesi, Recepağa Sokak'a elektrik verilemeyecek.

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