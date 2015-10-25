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Yaşam

İstanbul'un 6 ilçesinde elektrik kesintisi

Kesintiler 26 Ekim'de gerçekleşecek

25 Ekim 2015 11:26

Sultanbeyli, Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Kadıköy ve Kartal'ın bazı mahallelerinde, 26 Ekim'de elektrik kesintisi yapılacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Sultanbeyli'de 09.00-17.00'de, Orhangazi Mahallesi, Ayaz, Harun, Mollagürani, Merter sokakları, Pendik'te 09.00-12.00'de, Güzelyalı Mahallesi, Ener, Narenciye sokakları, Ertuğrul Gazi Mahallesi, Ceylan, Bilal Habeşi, Bartın, Bahçe, Aydos, Atıf Efendi, Ahmet Yesevi, Gayret, Dicle, Çankaya, Bal, Kartal, Şenpazar, Pınar, Sabır, Nene Hatun, Sağlık, Fırat, Arafat, Evren, Şahin, Şair Nedim, Pembe Köşk, Menzil,Kevser, Engin, Göktürk, Yeniçeri, Zafer, Ensar, Uysal, Yavuz, Zambak ve Çet sokakları, 07.00-08.00'de, Bahçelievler Mahallesi, Mutluluk, Lüle, Şehitfethi, Yeni Mahalle ile Zişan sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak. 

Tuzla'da, 09.00-18.00'deMimar Sinan Mahallesi, Şehsuvar, Güral, Aytuna, Kalyon, Asude, Taşkan, Çekirdek, Kıdem, Karaağaç sokakları, Çekmeköy'de 10.00-18.00'de, Cumhuriyet Mahallesi, Efsun, Gömlekçi, Bilezikçi, Esmer, Ayılgan, Maya, Oya, Emek, Onur, Avşar, Lavanta, Erdoğan, Yasemin, Sardunya, Sarmaşık, Tuğba, Gonca, Manolya, Çağdaş, Şehit Turan, Elif, İğde, 23 Nisan, Demokrasi, Cumhuriyet sokaklarına enerji verilemeyecek.

Kadıköy'de ise 09.00-17.00'de, Sahrayı Cedit Mahallesi, Bilginler, Mümin Deresi, Orta, Taşlıyol, Nezirağa sokakları, Kartal'da 09.00-11.00'de, Cumhuriyet Mahallesi, Ziyabey, Kadife, Çağ, Tercan, Ressam, Oltutaşı, Tenha, Şeyda, Saraydüzü, Hürriyet Mehmet Akif Ersoy sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

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