İstanbul'un 5 ilçesi 'taşınıyor'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası olmak üzere 2 yeni 'dev bölge' için çalışma başlattıklarını belirterek, “Kentsel dönüşümü depreme dayanaklı bu 2 bölge üzerinden yürüteceğiz. Avrupa Yakası’nda belirlediğimiz bölge içine 10-12 ilçeyi alacak büyüklükte ve nüfusu 1 milyon olacak. İlk etapta Esenler, Güngören, Bağcılar, Eyüp ve Sultangazi’yi buraya taşıyacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul’da depreme dayanıklı iki büyük yeni ilçe için çalıştıklarını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Özhaseki, “Öyle askeri alanlar var ki, şehrin hafif kenarlarında, iki tane ağaç bile yok. İstanbul’da Avrupa Yakası’nda böyle bir alan tespit ettim. O tespit ettiğim alan kabul görürse, yeni bir şehir kurulur ve en az 10 ilçenin kentsel dönüşümünü orada yapabiliriz. Anadolu Yakası’nda da benzer bir yer tespit ettik” dedi. İstanbul’da kentsel dönüşümü bu 2 dev ilçe üzerinden yürütmeyi planladıklarını kaydeden Özhaseki şöyle konuştu:

1 milyon nüfus olacak

“İstanbul için özel bir birim kuruyoruz. Avrupa Yakası’nda belirlediğimiz yeni ilçe içine 10-12 ilçe alacak büyüklükte. Anadolu Yakası’ndaki de 8-10 ilçeyi alır. Biri askeri alan, diğeri o kadar askeri gözükmüyor. 1 ay içinde netleşecek. Benim kuracağım şehir Avrupa yakasında 1 milyon nüfuslu olacak. Hiçbir yükseltisi yok. Mahalle dokusunda olacak. Depreme karşı yıkılabilecek alanlarda oturanlar öncelikli olarak taşınacak, sosyal donatı alanları olarak kullanılması gereken ama işgalli olan yerdekiler- dere yataklarının içindekiler- ikinci halkada taşınacak, üçüncü etapta sağlık ocağı var ama üstünde 3 gecekondu var… Bunlar taşınacak. Depreme dayanıklı yeni bir ilçe çıkacak, böylece eski ilçeler de rahatlayacak.”

Bağcılar taşınacak

Bu senenin sonuna kadar konuyla ilgili çalışacaklarını kaydeden Özhaseki, “Kendi ekibimle çalışıyorum. Sonra Bakanlar Kurulu’na anlatmalıyım, Cumhurbaşkanımıza anlatmalıyım. Sonra vatandaşa anlatmalıyız. İstanbul’da Esenler, Güngören, Bağcılar, Eyüp ve Sultangazi’nin olduğu çevreyi çok yakından ilgilendiriyor. İkinci halkada Fatih, Bahçelievler, sonra Avcılar en çok risk taşıyan yerler. En geç 5 yıl içinde yepyeni bir şehir çıkar” dedi. Yeni ilçelerin mimarisine de önem verdiklerini söyleyen Özhaseki, 10-15 mimarın konuyla ilgili çalıştığını ifade ederken, yeni ilçelerde zemin dahil en fazla 6 kata izin vereceklerini kaydetti. Özhaseki planladıkları çalışmaları yaparlarsa, 15 sene içinde deprem korkusunu bitirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Deprem maliyeti 100 milyar dolar

Türkiye’nin topraklarının yüzde 66’sının deprem riski altında olduğunu ve nüfusun yüzde 71’inin birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Özhaseki, “En büyük risk İstanbul’da. Deprem hocalarının hepsini okudum. İstanbul’da bir deprem var, en geç 2030’a geliyor. Hocalar ‘7 ve üstünde olur’ diyorlar” diye konuştu. Böyle bir durumda 100 milyar dolara yakın bir maliyet çıkacağını belirten Özhaseki, bu nedenle kentsel dönüşüm yasasında da revizyon planladıklarını açıkladı. Yeni bir hedef koyduklarını ve 15 yılda riskli 7.5 milyon bağımsız birimi yenileyeceklerini ifade eden Özhaseki, “Senede 500 bin konut yenileyeceğiz. Bunun 200-300 bini İstanbul geri kalanı Anadolu’da olacak. Böylece bina stoğunun yüzde 40’ını yenileyeceğiz. Kişi kendisi binasını güçlendirmek veya değiştirmek istiyorsa, belediyeye harç-ruhsat filan hiçbir şey vermeyecek. Belediye bu işe girdiğinde ise, can suyu olan parayı sıfır faizle vereceğiz. Yaptıkça para vermeye de devam edeceğiz” dedi.

Kaynağı biz sağlayacağız Bu iş için İller Bankası’nın da devreye gireceğini söyleyen Özhaseki yeni modeli şöyle anlattı: “Gelecek seneden itibaren İller Bankası belediyelerin üst yapılarına para vermeyecek. Bir de elimizde sosyal tesisler var. Onları satışa çıkardık. Sosyal tesislerden 2 milyar lira gelir bekliyoruz. Diğer kaynaklar 3 milyar lira. İller Bankası da 5 milyar lira verecek. 10 milyar lirayı fedakarlıkla biz sağlayacağız. Şöyle bir mantığı doğru bulmadığımız için teklif bile etmiyoruz, ‘Benzine 10 kuruş koyarsak şu eder, tapuya şunu koyarsak şöyle olur.’ Bu vatandaşa yük getirir. Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası’ndan sıfıra yakın faizli kaynak kullanacağız. DASK’ı da kefalet gibi düşünüyoruz.”

Yeni büyükşehirler gelebilir

Büyükşehirlerde ilgili de yeni bir çalışmaları olduğunu açıklayan Özhaseki, büyükşehir olmak için gerekli olan 750 bin nüfus şartının değişebileceğini söyledi. Özhaseki, “Burada bir tartışma var. Hangi şehirler büyükşehir olsun, nüfusu 500 bine düşürdüğünüzde şu kadar il daha giriyor. 400 bine düşürdüğünüzde şu kadar il daha giriyor. 300 bine düşürdüğünüzde şu kadar il daha giriyor. Bu arada daha da aşağı düştüğünde acaba oradaki belediye başkanları teşkilatları taşıyabilir mi? Bunların hepsi tartışılıyor. Önümüzdeki günlerde meclise gelecek” dedi.



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