İstanbul'un 4 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul Ümraniye, Maltepe, Beykoz ve Ataşehir'in bazı mahallelerinde 15-16 Şubat'ta elektrik kesintisi yapılacak.

CNN Türk'ün haberine göre; İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 15 Şubat'ta Ümraniye'de 00.30-06.30'da Aşağı Dudullu Mahallesi Cami, Şahinler, Necip Fazıl Dilektaşı, Günay, Çorbacı Yolu, Beşparmak, Balcı Ziya Paşa ve Hamza Yerlikaya sokakları, Maltepe'de 09.00-14.00'te Girne Mahallesi Doğuşkent, Demet, Maden ve Çiçek sokakları, Ataşehir'de 12.00-15.00'te İçerenköy Mahallesi Selim Bey, Kiptaş, Kayışdağı, Gökdeniz ile Nazar sokakları elektrik alamayacak.

Beykoz'da, 16 Şubat'ta, 10.00-17.00'de Anadolu Kavağı Mahallesi Cafer Baba, Emek Çıkmazı, İncirli, Molla Mehmet, Mirşah Hamam ve Anadolu Kavağı sokakları, Ataşehir'de 01.00-06.00'da İçerenköy Mahallesi Çayır Sokağı'nda elektrik kesintisi uygulanacak