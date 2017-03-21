İstanbul'un 16 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 23 Mart Perşembe günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'un Avcılar, Bahçeli̇evler, Başakşehi̇r, Bayrampaşa, Beyli̇kdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Si̇li̇vri̇ ve Zeyti̇nburnu ilçelerinin bazı mahallelerinde 23 Mart'ta elektrik kesintisine gidilecek.

Söz konusu tarihte İstanbul'un 16 ilçesinin bazı sokak, mahallele ve semtlerine 01.00-21.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.