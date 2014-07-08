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Yaşam

İstanbul’un 13 ilçesinde su kesintisi

Saat 17.00 itibariyle 13 ilçeye su verilemiyor. Kesintiler de 'basınç düşüklüğü' önemli bir rol oynuyor

08 Temmuz 2014 22:33

İstanbul bu yaz su kesintileriyle yeniden tanıştı. Özellikle 90’lı yıllarda hayatı çekilmez hale getiren su kesintileri, hayata geçirilen önemli projelerle İstanbul’da sorun olmaktan çıkmıştı. Ancak, kurak bir yılın ardından İstanbul’a su sağlayan kaynaklarda da ciddi sıkıntılar yaşanması nedeniyle sıkıntılar da baş göstermeye başladı. 

Radikal’de yer alan habere göre, özellikle ‘basınç düşüklüğü’ nedeniyle musluklar yeniden sık sık sessizliğe bürünür oldu. Örneğin Şişli ilçesinde birçok semtte pazar gününden bu yana basınç düşüklüğü nedeniyle uzun saatleri bulan kesintiler yaşanıyor. 

 

Su kesintisi olan ilçeler 

 

İstanbul da bugün de Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Beykoz, Çatalca, Eyup, K.Çekmece, Kağıthane, Kartal, Pendik, Şile ve Üsküdar’ın önemli bir bölümüne saatlerdir su verilemiyor.

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