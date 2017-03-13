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Yaşam

İstanbul’un 13 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'da, bakım ve onarım çalışması nedeniyle 15 Mart Çarşamba günü 13 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak

13 Mart 2017 02:22

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 15 Mart Çarşamba günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek. 

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Şişli, Küçükçekmece, Esenler, Başakşehir, Arnavutköy, Esenyurt, Beylikdüzü, Silivri, Bağcılar, Sarıyer, Büyükçekmece, Bahçelievler ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallelerinde 15 Mart'ta 02.00-18.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Esenler ve Esenyurt ilçelerinin bazı sokaklarına 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Küçükçekmece ilçesinin bazı sokaklarında 08.00-18.00, Zeytinburnu ilçesinin bazı sokaklarında 12.00-15.00 saatlerinde ve Bahçelievler ilçesinin bazı sokaklarındaysa 10.00-16.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinin belirli sokaklarına 09.00-14.00, Silivri ve Beylikdüzü ilçelerinin bazı sokaklarına 09.00-16.00, Bağcılar ilçesinin bazı sokaklarına 09.00-11.00, Şişli ilçesinin bazı mahallelerine 02.00-04.00, Sarıyer ilçesinin bazı mahallelerine 09.30-16.30 ve Büyükçekmece ilçesinin bazı mahallelerine 10.00-18.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine, BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşılabilecek.

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