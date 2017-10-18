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Yaşam

İstanbul'un 13 ilçesinde 8 saatlik su kesintisi

Su kesintisi Üsküdar ve Çekmeköy, Zeytinburnu ve Fatih ilçesinin tamamında uygunalanacak

18 Ekim 2017 14:08

Dudullu Terfi Merkezi'ndeki çalışmalar nedeniyle İstanbul'da 4 ilçenin tamamı, 9 ilçenin ise belli mahallelerine saat 23.00'ten itibaren 8 saat su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, su kesintisi Üsküdar ve Çekmeköy, Zeytinburnu ve Fatih ilçesinin tamamında uygulanacak.

Ataşehir'in Yeni Çamlıca, Mevlana, Mimar Sinan, Yenişehir, Kayışdağı, İnönü, Ferhatpaşa ve Atatürk mahallelerin tamamı ve Küçükbakkalköy Mahallesi'nin bir kısmı su alamayacak.

Maltepe'nin Fındıklı Mahallesi, Ümraniye ilçesinin Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Kazımkarabekir, İnkılap, Elmalıkent, Saray, Tantavi, Atatürk, Yamanevler, Namık Kemal, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Esenevler ve Site mahalleleri, Kadıköy'ün Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Fikirtepe, Acıbadem ve Koşuyolu mahalleleri, Beykoz'un Baklacı, Yavuz Selim, Çiftlik, Çengeldere, Fatih, Rüzgarlıbahçe, Kavacık, Çubuklu, Soğuksu, Gümüşsuyu, Çiğdem, Acarlar, Zerzevatçı, Elmalı, Örnek ve Yeni mahalleleri, Sancaktepe'nin Meclis, İnönü, Atatürk, Yenidoğan, Safa, Yunus Emre, Mevlana, Emek, Sarıgazi, Kemal Türkler ve Merve mahallelerinde su kesintisi uygulanacak. 

Beyoğlu'da Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacı Mimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıç Ali Paşa, Cihangir, Pürtelaş Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu mahalleleri, Beşiktaş'ın Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek mahalleleri, Sarıyer'in Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı mahalleleri su alamayacak.



Ümraniye'de 16 saat kesinti



Ümraniye'nin İMES ve KADOSAN sanayi siteleri, Fatih Sultan Mehmet, Çakmak, Çamlık, Ihlamurkuyu, Tepeüstü, Tatlısu, Mehmet Akif, Altınşehir, Cemil Meriç, Parseller, Huzur, Adem Yavuz, Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu, Şerifali, Necip Fazıl, Esenşehir, Esenkent ve Madenler mahallelerinde ise 23.00'den itibaren 16 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

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