İstanbul’un 12 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki bazı ilçelerinde, 24 Ekim Pazartesi günü elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle, Büyükçekmece'de, Pınartepe Mahallesi, Gerede Caddesi ve civarı, Beylikdüzü'nde Adnan Kahveci̇ Mahallesi, Kafkas Caddesi, Reşi̇t Paşa Caddesi ve civarı 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Fatih'te, Molla Gürani̇ Mahallesi, Si̇msar Sokak, Softa Si̇nan Sokak, Kaçamak Sokak, Dedepaşa Sokak, Tomrukçu Sokak, Molla Gürani̇ Caddesi, Halıcılar Köşkü Sokak, Adnan Menderes Vatan Bulvarı ve civarına 09.00-13.00, Bayrampaşa'da, Kartaltepe Mahallesi, Eren Sokak, Doğan Sokak, 50. Yıl Caddesi, Yıldırım Mahallesi, Bahar Sokak ve civarına 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Küçükçekmece'de, Fevzi̇ Çakmak Mahallesi, 1. Fevzi̇ Çakmak Caddesi, Anadolu Sokak ve civarında 09.00-13.00, Sarıyer'de Ayazağa Mahallesi, Maslak Ayazağa Caddesi ve civarında 09.00-16.00, Maslak Mahallesi, Akasya Sokak ve civarında ise 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Çatalca'da İzzetti̇n Mahallesi, Kestaneli̇k Caddesi, Meci̇t Sokak, Meltem Sokak, Takdi̇r Çıkmazı Sokak, Meşruti̇yet Sokak ve civarı 09.00-15.00, Güngören'de Tozkoparan Mahallesi, Bahçeli̇ Sokak, Hayat Sokak, Eşi̇tler Sokak, Kurul Sokak, Ezher Sokak ve civarı 09.00-17.00, Mareşal Çakmak Mahallesi, Bi̇rsel Sokak ve civarı 10.00-20.00, Sultangazi'de Yayla Mahallesi ve civarı 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Bağcılar'da Ki̇razlı Mahallesi, Akalın Sokak, Akgünay Sokak, Alpay Sokak, Cengi̇z Sokak, Evci̇ler Sokak, Evren Sokak, Mehmet Aki̇f Bulvarı, Murat Sokak, Suzan Sokak, Zübeyde Hanım Caddesi ve civarına 10.00-13.00, Bakırköy'de Kartaltepe Mahallesi, Alemdarlar Sokak, Avcı Sokak, Buhar Sokak, Çi̇çekdağlı Sokak, Fi̇li̇z Sokak, Hulusi̇ Demi̇relli̇ Sokak, Kartaltepe Caddesi, Koşuyolu Caddesi, Park Önü Caddesi, Rıfkı Işık Sokak, Sami̇ Ayanoğlu Sokak, Saraçoğlu Sokak, Şanlı Asker Sokak, Yakup Şevki̇ Sokak, Yeni̇ Caddesi ve civarına 10.00-12.00, Fatih'te Molla Gürani̇ Mahallesi, Uygar Sokak, Si̇gortacı Sokak, Saray Hamamı Sokak, Oğuzhan Caddesi, Halıcılar Köşkü Sokak, Molla Gürani̇ Caddesi, Si̇gortacı Çıkmazı Sokak ve civarına 12.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Bayrampaşa'da Kartaltepe Mahallesi, Cem Sokak, Meral Sokak, Geyi̇k Sokak, Gözde Sokak, Bi̇rol Sokak, Volkan Sokak, Gül Sokak ve civarında 13.00-16.10, Küçükçekmece'de Fevzi̇ Çakmak Mahallesi, 1. Fevzi̇ Çakmak Caddesi ve civarında 14.00-18.00, Kağıthane'de Seyrantepe Mahallesi, Aki̇de Sokak, Altınay Caddesi, Bahri̇ye Sokak, Gökdeni̇z Sokak, Kati̇p Sokak, Ladi̇n Sokak, Madalya Sokak, Ni̇lüfer Sokak, Panayır Sokak, Sarmaşık Sokak, Zemzem Sokak ve civarında 14.00-18.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.