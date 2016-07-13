İstanbul'un 12 ilçesinde elektrik kesintisi

Beyoğlu, Esenler, Bağcılar, Küçükçekmece, Eyüp, Fatih, Beşiktaş, Zeytinburnu, Sultangazi, Güngören, Çatalca ve Sarıyer'in bazı mahallelerine 14-15 Temmuz tarihlerinde elektrik verilemeyecek.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu ilçesinde, Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi, Oya Sokak ile Kocatepe Mahallesi Büyük Şişhane Sokak ve civarında 14 Temmuz Perşembe 21.00 ve 15 Temmuz Cuma 01.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Esenler ilçesinde, 15 Temmuz'da, Kazım Karabekir Mahallesi 1031., 1040., 1043., 1032., 1022., 1041. 1042. sokaklar ile Kazım Karabekir Caddesi ve civarında 06.00-08.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Aynı gün Bağcılar'ın Demirkapı Mahallesi 3/A 4/2, 3., 2., 1. 2/1 sokakları ile, İnönü, Şehit Nedim Demir caddeleri, Mahmutbey Mahallesi Balcı, Menekşe sokakları 08.00-13.00, Sultangazi'nin 50. Yıl Mahallesi, 2151., 2154., 2155. sokakları ve civarı 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Küçükçekmece'de ise Atatürk Mahallesi 302. sokak ve civarına 08.00-12.00, Güngören Akıncılar Mahallesi Cam, Çevik, Sıra sokaklar ve civarında 09.00-18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Aynı gün Küçükcekmece'nin Kanarya Mahallesi 1503., Çulluk Çıkmazı ve 3. Karanfil sokakları ile Florya Caddesi ve civarına 09.00-18.00, Kanarya Mahallesi Ererler Caddesi ve civarına ise 09.00-18.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Eyüp'te de 15 Temmuz'da Mithatpaşa Mahallesi Gökşin Sokak, Selanik Bulvarı, Abdulhamit Han Caddesi ile Mimar Sinan Mahallesi Ayışığı sokak ve Selanik Bulvarı civarında 09.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Fatih Rüstempaşa Mahallesi Çiçek Pazarı, Tahmis, Yeni Cami Caddesi ve Yeni Cami Meydanı ile Hobyar Mahallesi Hamidiye Caddesi ve Hamidiye Türbesi, Celalbey, Bankacılar, Vakıf Hanı sokakları 09.00-15.30 saatleri arasında elektrik alamayacak.



Esenler Tuna Mahallesi 668. Sokak'ta 09.00-16.00, Çatalca Çakıl Mahallesi, Beşevler, Celal İlaldı, Çatalca, Elbasan, Çakıl Yolu caddeleri ve Elbasan Mahallesi Fabrikalar, Desi sokakları ve Kooperatif Caddesi ve civarı 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Aynı gün Eyüp'te de 09.00-12.00 saatleri arasında Düğmeciler Mahallesi Düğmeciler Caddesi, Asude, Celeboğlu, Ahmetdede sokaklarında, 13.00-17.00 saatleri arasında Zerafet, Güngen, Bıçakçı Eyüp, Ahmetdede sokaklarında ve Düğmeciler Caddesi civarında, 09.00-19.00 saatleri arasında Sarıyer ilçesinin Tarabya Mahallesi Ahi Çelebi Caddesi, Çobançeşme, Haziran 2, Haziran 1 sokaklarında, Reşitpaşa Mahalesi İstinye Bayırı Caddesi ve civarında kesinti uygulanacak.



Beşiktaş'ta, Kültür Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi ile Esra, İETT Blokları Yolu sokakları, Sekbanlar Caddesi, Venüs ve Yaprak sokakları ile Levazım Mahallesi, Koru Sokak, Akatlar Mahallesi Sevgi Sokak'a 09.00-13.00, Levent Mahallesi Çamlık Caddesi, Prof. Ahmet Kemal Aru Sokak ve civarına ise 11.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.



Zeytinburnu Merkez Efendi Mahallesi G/75 Sokak ve civarında 10.00-12.40 saatleri arasında, Güngören Güven Mahallesi Budak, Bayındır, Kanat, Lalezar, Taşlık, Yamaç, Cami, Kumlu sokakları ile Eski Londra Asfaltı Caddesi ve civarında 10.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.



Kağıthane'de ise Merkez Mahallesi Sadabat, Kemerburgaz, Mermerciler caddeleri ile Onaran, Onarım sokakları, İsmetpaşa Caddesi, Terzi Çıkmazı, Bahçe, Umurlu sokakları ve civarı 16.00-18.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.