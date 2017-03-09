İstanbul'un 11 ilçesinde elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 11 ilçesinde bazı bölgelerde 11 Mart Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşanacak.

İstanbul'un Avrupa yakasında bazı ilçelere 11 Mart Cumartesi günü planlı bakım ve iyileştirme çalıştırmaları kapsamında elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenler, Küçükçekmece, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinin bazı mahallelerinde 11 Mart'ta 03.30-23.50 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinin bazı mahallelerinde 12.00-17.00, Bahçelievler ilçesinin bazı mahallelerinde ise 10.00-16.00, Bakırköy ilçesinin bazı sokaklarında ise 10.00-13.30 ve Başakşehir ilçesinin bazı semtlerinde 12.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Aynı gün Bayrampaşa ilçesinin belirli sokaklarına 16.00-20.00, Beyoğlu ilçesinin bazı semtlerine 15.00-23.50 ve Büyükçekmece ilçesinin bazı semtlerine 03.30-04.30 saatlerinde elektrik verilemeyecek.

Esenler ilçesinin bazı semtlerinde 09.00-17.00, Küçükçekmece ilçesinin bazı mahallelerinde 10.00-14.00 ve Sarıyer ilçesinin bazı sokaklarında 09.30-14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak. Zeytinburnu ilçesinin bazı sokakları 12.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara ilişkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAŞ'ın internet sitesinde yer alan "Planlı Bakım ve Yatırım Çalışmaları" bölümünden ulaşabilecek.