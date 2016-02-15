İstanbul’un 11 ilçesinde elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A. Ş. (BEDAŞ) İstanbul’un 10 ilçesinde Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre; bakım-onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında yaşanacak kesintinin detayları şöyle:

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Esenler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Nene Hatun Mahallesinin;Davutpaşa,Kemal Hatipoğlu Caddeleri,104,109 Sokakları,İspark Otopark ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Esenler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:30 - 19:30

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Menderes,Nene Hatun,Yavuz Selim Mahallelerinin;Ömer Seyfettin,Atışalanı,Aziziye,İstanbul Caddeleri,302,1107,11/B,76,77,301,163 Sokakları ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Beyoğlu ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 00:01 - 08:00

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Kocatepe,Şehit Muhtar Mahallelerinin;Tarlabaşı Bulvarı,Topçu,Aydede,Feridiye,Abdulhakhamit,Taksim Dolapdere,Turan,Lamartin,Şehit Muhtar Bey Caddeleri,Pelesenk,Çorbacı,Yoğurtçu Faik,Taksim Çeşmesi,Çaylak,Çam Dalı,Aşıklar,Taksim Fırını,Basma Tulumba,Farabi Sokakları,Oteller ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Beyoğlu ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 00:01 - 07:00

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:İstiklal Mahallesinin;Hacı Hüsrev Köprüsü,Baruthane Deresi,Derya Beyi,Hilal,Öksüz,Akdeniz,İmam Hüsrev,Piyalepaşa Bulvarı ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Başakşehir ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Altınşehir Mahallesinin;İstiklal,Halkalı,Altınşehir İstanbul,Eski İstanbul,Yan Yol Caddeleri,Nazlı,2023,Gazi Sokakları ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Esenler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Nene Hatun Mahallesinin;109 Sokakları ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Güngören ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Mareşal Çakmak Mahallesinin;Soğanlı Caddesi,Şinasi,Şirin,Bulut,Taşçılar,Mahmudiye,Birsel,Bahtiyar,Vardar,Vural Sokakları ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Sarıyer ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Maden Mahallesinin;Şifaüstü Oksizen Konakları ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Fatih ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Koca Mustafapaşa Mahallesinin;Kennedy Caddesi,Etyemez Tekkesi Sokak,Samatya Hastanesi ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Zeytinburnu ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:30 - 19:30

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Maltepe Mahallesinin;Ayvalıdere,Litros Yolu Sokakları,Litros Yolu Benzin İstasyonu,Motor Jenas ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:00 - 12:00

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Esentepe Mahallesinin;Büyükdere Caddesi,Maya Akar Center ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Şişli ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 12:00- 15:00

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Esentepe Mahallesinin;Büyükdere Caddesi,Tevfik Erdönmez Paşa Sokak,Şişli Belediye Başkanlık Binası ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Bakırköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cevizlik ve Zeytinlik Mahallelerinin;Kennedy,Ebu Ziya Caddeleri,Hamdipaşa Mektebi,Mor Menekşe,Odabaşı,Lamibey,Muhtar Halit Kral,Ömer Naci,Kar Topu,Pancar,Şehit Nusret,Sakızlı Yalı Sokakları ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Bakırköy ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yeşilköy Mahallesinin;Mahmut Şevketpaşa,İstasyon Caddeleri,Seyit Ali,Orhan Gazi,Dört Kardeşler,Keklik,Doğru Yol,Ümran,Sapan,Bostan,İğde,Sarı Yakup,Halkalı,Sübyan Mektebi,Seyit Ali Sokakları ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Küçükçekmece ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Atakent Mahallesinin;Selçuklu Caddesi,17 Sokak,Park İçi Yolu ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında Fatih ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Bakım Onarım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Cerrahpaşa Mahallesinin;Cerrahpaşa Hastanesi içi ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Bahçelievler ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 09:00 - 19:00

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Yeni Merkez Mahallesinin;29 Ekim Caddesi,Garrion Otel ve civarı

18.02.2016-18.02.2016 Tarihleri arasında, Zeytinburnu ilçesinde yapılacak çalışması hakkında...

Kesinti Saatleri: 08:30 - 19:30

Kesinti Tarihi: 18.02.2016

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Maltepe Mahallesinin;Hacı Eminağa Sokak,Yıldız Sitesi ve civarı