İstanbul'un 100 yıllık kentsel kültürü sergileniyor

T24- "İstanbul 1910-2010 Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü Sergisi" dün akşam santralistanbul'da açıldı.





İstanbul- 20 Kasım’a kadar açık kalacak olan sergi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve İstanbul Bilgi Üniversitesi ortak çalışması ile hayata geçirildi. Kente tarihsel süreç içinde bakan serginin açılışında konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı İhsan Bilgin küratörlüğünü üstlendiği serginin İstanbul’un son yüzyılını resmettiğini vurgulayarak; “Öyle bir yüzyıl ki, ilk unutulanın, ilk uzaklaşanın en yakın geçmiş olduğu bir yüz yıl... Yenilenmelerin, değişimlerin, kabuk değiştirmelerin üst üste bindiği, birbirini eskittiği dönemler silsilesi... Yeni tahayyüllerin tamamlanamadan eskidiği, kendileri de hızla eskimek üzere yerlerini yenilerine bıraktığı, gelecek ve geçmiş özlemlerinin birbirine karıştığı bir zaman sıkışması çağı...” dedi. Bilgin, ancak dörtte biri sergilenebilen bu büyük projeye katkıda bulunanlara ayrı ayrı teşekkür etti.



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ise; “İstanbul’un ilk kent müzesi olan Adalar Müzesi’nin ardından böylesine önemli bir serginin daha bu çok özel yılda İstanbullularla buluşuyor olması bizler için gurur verici.” diyerek kent müzesinin kurulmasının önemine dikkat çekti. Avdagiç sergiyi küratörler eşliğinde gezdikten sonra; “Gerçekten etkili bir sergi, çok büyük bir emek var. İstanbul’da neyi koruyup koruyamadığımızı, neyi nasıl yapmamız gerektiği hakkında fikir veren bir sergi. İstanbul ile ilgilenen herkesin bu sergiyi gezmesini istiyorum. Henüz bu serginin sürekli gezilebileceği bir mekan yok” diyerek İstanbul’un kent müzesine ihtiyacının altını bir kez daha çizdi. Serginin açılışına Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarının katılmaması şaşırttı. Serginin bilimsel değeri ise, mimarlık ve şehircilik tarihi uzmanlarının görüş bildirmeleriyle daha da netleşecek.



Hızlı değişim temposu nedeniyle birbirine karışmış yakın geçmiş tasavvurlarının berraklaşmasını amaçlayan serginin küratörlüğünü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı İhsan Bilgin, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı akademisyenleri Günkut Akın, Burak Boysan, Sibel Bozdoğan, Murat Güvenç, Tansel Korkmaz ve Eda Yücesoy üstlendi. Küratörler asistanlarının da katkısıyla, 1910-2010 yılları arasında gelişen toplumsal ve iktisadi coğrafyanın toplumsal-mekansal yapılarını; 1910-1930; 1930-1950; 1950-1983; 1983-2010 dönemleri halinde üstlenerek geniş bir perspektiften, olabildiğince bütünlük içinde izleyiciye sunuyorlar.



Haritalar, Maketler ve Çizimlerle İstanbul

Sergide kentin çevresinin oluşumu, konsolidasyon ve çözülme süreci, mimarlık kültüründeki öncelikleri, bunların değişimi, haritalar, maketler, çizimler ve çeşitli görsel iletişim araçları, Cemal Emden’in ve arşivlerden elde edilen fotoğraflarla sunuluyor. İstanbulluyu kendi geçmişini aramaya sevk eden sergi, yabancıların da şehri tarihsel süreç içerisinde tanımasını kendi şehriyle karşılaştırarak değerlendirmesini sağlıyor. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansının, proje kapsamında üretilen tüm sergi malzemelerinin, hayata geçirilmesi planlanan İstanbul Kent Müzesi’ne devredilmesine aracılık edeceği serginin bugüne kadar oluşturulmuş en kapsamlı kent sergisi olduğu da ileri sürülüyor.

Serginin son bölümü 1983-2010

Prof.Dr.Tansel Korkmaz’ın küratörlüğünü üstlendiği son bölüm; “Nicel patlamaya küreselleşme aşısı… Sermayenin, alış-verişin, seyahatin, haberleşmenin çığ gibi büyüdüğü, büyürken kente de damgasını vurduğu bir dönem… Sanayinin servis sektörüne, kitle kültürünün kültür endüstrisine devşirildiği zamanlar… Sınıf farklarını pekiştirdiği kadar, sınıf atlama umutlarını da kışkırtan postmodern kentleşme.. Yoğunlaşan, koyulaşan anonimlikten, kitlesellikten, işaretle, markayla kaçmaya çalışan yeni kentleşme standartları…” sözleriyle betimlenip, belgelenmiş. Sergi, bugünden itibaren 20 Kasım’a kadar Pazartesi günleri hariç hergün 10.00-20.00 saatleri arasında santralistanbul Ana Galeri’de izlenebilir.



