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Kültür-Sanat

İstanbul'un 100 şarkısı kitap oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'un en meşhur 100 şarkısını "İstanbul'un Yüzleri Serisi" arasında yayımladı

30 Eylül 2014 20:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, dünyada adına en çok şarkı bestelenen şehir olan İstanbul'un en meşhur 100 şarkısını "İstanbul'un Yüzleri Serisi" arasında yayımladı. Mehmet Güntekin tarafından "İstanbul'un 100 Şarkısı" adıyla yayıma hazırlanan kitap, içinde İstanbul geçen veya dekorunu İstanbul'un oluşturduğu 100 şarkıyı bir araya getirdi.

 

Kitapta şarkıların hikayeleri ve bestekarlarıyla ilgili bilgilerde yer aldı

 

Yıllarca İstanbul müzik çevrelerinde kullanılan, çeşitli nota hattatlarının elinden çıkmış, radyoevi ve konservatuvar gibi kurumlarda elden ele geçerek İstanbul'a malolan orijinal nüshaların bulunduğu kitapta, şarkıların hikayeleri ve bestekarlarıyla ilgili bilgiler yer aldı. 

 Kültür AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "İstanbul'un 100 Şarkısı"ndaki eserler arasında klasik eserlerin yanı sıra yakın dönemlerde bestelenmesine rağmen başarı kazanan ve toplumsal hafızada yer edinenler de bulunuyor.

Kitaptaki eserler arasında Zeynettin Maraş'ın "İnleyen nağmeler", bestesi Şekip Ayhan Özışık'a, güftesi Orhan Veli Kanık'a ait "İstanbul'da Boğaziçi'nde", bestesi ve güftesi Erol Sayan'a ait "İstanbul'u artık hiç sevmiyorum" ve bestesi Avni Anıl'a güftesi Sadri Alışık'a ait "Merhaba İstanbul'um" yer alıyor.

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