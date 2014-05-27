'İstanbul'un 100 - 110 günlük suyu kaldı'

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif Özkaldı, "İstanbul barajlarındaki su 100 - 110 gün için yeter" dedi.

3. İstanbul Uluslararası Su Forumu'nda İstanbul'daki su sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunan Özkaldı "Bu sene belli ölçüde kuraklık var. Ancak bu içme suyu sorunu yaşayacağımız anlamına gelmiyor" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Erdoğlu da "Yağışlarda yüzde 30 civarında eksiklik var. İnşallah bunu da atlatacağız" dedi ve vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulundu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürü ise "Yağışlarda azalma var. Gelecek yağışlarla vatandaşı rahatlatırız" diye konuştu.

'İstanbul'un suyu 100-110 gün yeter'

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Akif Özkaldı: "Bu sene de belli ölçüde kuraklık var doğrudur. Ancak bu içme suyu problemi yaşayacağız anlamına gelmiyor. İstanbul'da da gerekli önlemleri aldık. Barajlardaki ne kadar yeter? Yaklaşık 100-110 gün civarı yeterli. İstanbul'da günde 2 buçuk milyon su tüketiliyor. Yaklaşık 500 bin barajlarımıza su geliyor. Biz bunu kendi haline bırakmadık, 110 gün yetecek ve bekleyecek değiliz. Önlemlerimizi aldık."

'Sakarya nehri'nden su verilecek'

"İSKİ tarafından şu anda bizim bitirdiğimiz Melen'in birinci hattının yanına ikinci hat yapılıyor. Haziran ayında da bu hat bitecek. Ama bu sefer Melen'de beklediğimiz su olmayacağı için buraya desteği Sakarya nehrinden vereceğiz. İstanbul'da kullanılan suyun yaklaşık üçte birini Sakarya'dan vereceğiz. İlave bir destek vermiş olacağız. Eylül Ekim aylarını yakalayacağız. O zaman yağışların arttığı aylardır. İstanbul’daki en büyük eksikliğimiz mevcut depolama kapasiteleri olması gerektiği kadar değil. Tabi belli sayıda barajımız var. Yani bir daha dolacak ki gelecek yılı karşılasın. Biz geçen yıl büyük bir projeyi başlattık. Melen Barajı'nın temelini attık. Melen Barajı kendi başına, İstanbul'daki bütün barajların kapasitesinin yüzde 80'ini kapsıyor. Depolama kapasitesini artırdığımız zaman baraj yapacağız."

'Doluluk oranı yüzde 28'lerde'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "İstanbul'da 7 yılda bir kuraklık oluyor. Ben İSKİ Genel Müdürü'yken kuraklık vardı. Sonra 2000 yılında bir kuraklık oldu. Biz vatandaşa hissettirmeden bunu atlattık. 2007 yılında da bir kuraklık oldu. Vatandaşa yine hissettirmedik. 2014 yılında tekrar bir kuraklık var. Yüzde 30 civarında yağışlarda eksiklik var. İnşallah bunu da atlatacağız. Barajların doluluk oranı yüzde 28’lerde. İstanbul'u susuz bırakmamak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. İnşallah önümüzdeki Cuma'dan itibaren yağmurlar da geliyor. Su sıkıntısı çekmemek için azami gayretler sarf ediliyor.Geçmiş dönemler olsaydı İstanbul çoktan susuz kalacaktı. Ama onu çoktan önledik.

Vatandaşların tasarruf etmesinde fayda var. Dünya nüfusunun 3'te 1'i yeterince suya ulaşamıyor. 2 milyar insan suya erişemiyor. Son 10 yıldan beri susuz köyümüz bile kalmadı. Su zengini değiliz. Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde. Suyu geri kazanmak, az su kullanmak , suyu tasarruflu kullanmak bizim kültürümüzde var. İsraf etmeden suyu kullansınlar ama boşa akıtmasınlar. Bilhassa gençlere dişini fırçalarken nasıl fırçalaması gerektiğini öğretmemiz gerekiyor."

'Yağışlarda azalma var'

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş: "Bu sene yağış olarak ülkemizde genelinde yağış azlığı var. Özellikle Ekim'den bu tarafa Kasım Aralık Ocak ayında yağışlarda azalma oldu. Mart Nisan ve bu ayda yağışlar mevsim normallerinin üzerinde oldu. İstanbul'da Mayıs ayında beklediğimiz yağış fazlalığı var. Bu daha önceki açığı kapatır mı? Tamamıyla kapatmış diyemeyiz. Gelecek olan yağışlarda gelecek olan suyu yağışı alarak vatandaşlarımızı rahatlatırız. İstanbul'da Ekim ayından sonra Eylül ayından sonra yağışlı mevsim başlar. En fazla yağışa aldığı aylar Kasım-Aralık-Ocak aylarıdır. Ama biz Mayıs ayında uzun yıllara göre fazla yağış aldık. Önemli bir yağış düşüklüğü görülmüyor. 1973ten bu yana baktığımızda 6-7 yılda bir yağışlarda bir azalma görülüyor. Ama genelde bu yağışların azlığı uzun sürecek diyemeyiz."