İstanbul'u sağanak yağmur vurdu

T24- İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Topkapı, Fatih, Bayrampaşa ve Mecidiyeköy çevresinde etkili olan sağnak yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.







Şehrin çeşitli noktalarında birbirinden farklı zamanlarda etkili olan sağanak yağmur yüzünden trafikte tıkanmalar yaşandı. Sürpriz yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar üst geçitlerin altına ve otobüs duraklarına sığındı. Aniden başlayan sağanak yağmur su baskınlarına da neden oluyor. Güneşli Basın Ekspresyolu'nda su baskını nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor.