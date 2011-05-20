-İSTANBUL'U RAHATLATAN AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Erdik, Kütahya'nın Simav ilçesindeki 5.9 büyüklüğündeki depremin, oluş mekanizması ve meydana geldiği fay hattının, Kuzey Anadolu fay hattıyla doğrudan bir ilişkisi bulunmadığını, bu bakımdan İstanbul'da bir depremi tetiklemesinin söz konusu olamayacağını belirtti. Erdik, Kandilli Rasathanesinde yaptığı açıklamada, Kütahya'nın Simav ilçesinde, dün saat 23.15'te bir deprem meydana geldiğini hatırlatarak, ''Büyük bir deprem değil aslında. Bölge, birinci derece deprem bölgesidir. Orada 7 büyüklüğünde depremler de meydana gelebilir'' dedi. Yaptıkları ön tahminlere göre, 200 kadar hasarlı bina olabileceğini ve can kaybının 10'un altında kalacağını kaydeden Erdik, ''Keşke kimsenin canı yanmasaydı ama bunlar birinci derece deprem bölgesinde olağan depremler. Arkasından oldukça yoğun bir artçı şok aktivitesi oldu. Artçı şoklar yaklaşık 4.6 büyüklüğündeydi, şu anda 2-2.5'un altına düştü ama 12 saat içinde 500'e yakın artçı şok oldu'' diye konuştu. Bölgenin daha önce de birçok deprem yaşadığını ve depreme alışık bir bölge olduğunu kaydeden Erdik, bu depremin halk için büyük bir deprem anlamına geldiğini ama fazla hasar yaratacak bir deprem olmadığını dile getirdi. Prof. Dr. Erdik, şunları söyledi: ''Depremin oluş mekanizması ve meydana geldiği fay hattı bakımından, Kuzey Anadolu fay hattıyla doğrudan bir ilişkisi yok. O bakımdan, İstanbul'da bir depremi tetiklemesi söz konusu olamaz. Büyük ihtimalle bundan sonra artçı şoklar azalarak devam edecek. Bu arada bir iki tane 3-4 büyüklüğünde artçı şokların olması da çok normal. İnsanların, buranın birinci derece deprem bölgesi olması dolayısıyla bu tip şeylere alışık olması, normal hayatına zamanla tekrar dönmesi gerekir.''