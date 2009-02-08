İstanbul'u lodos vuruyor

Meteoroloji Genel Müdürü kuvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaparak sel ve su baskınları ile çatı uçması tehlikesine karşı tedbir alınmasını istedi. İstanbul bu sabahtan itibaren yağışlı havanın etkisine girdi.



Yurdun büyük bir bölümü yağışın etkisi altına girerken, rüzgârın güneybatıdan (Lodos) kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle de vatandaşların soba zehirlenmesi, çatı uçması gibi tehlikelere karşı tedbirli olmaları gerekiyor.



Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre, ülkenin büyük bir bölümünde görülecek yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Bolu, Düzce, Eskişehir ve Çankırı ile Ankara’nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Rüzgâr, genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yurdun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.



Öte yandan meteoroloji, kuvvetli yağışlar nedeniyle sel ve su baskınına karşı uyarırken, kuvvetli rüzgâr nedeniyle de vatandaşların soba zehirlenmesi, çatı uçması gibi tehlikelere karşı tedbirli olmalarını istedi.



İstanbul lodosun etkisinde



İstanbul bu sabahtan itibaren yağışlı havanın etkisine girdi. Güneyden esen Lodosun da etkisiyle Zeytinburnu sahilinde dev dalgalar oluştu. Ahırkapı açıklarında demirli gemiler, dalgalı denizde ilginç görüntüler oluşturdu. Dev dalgalar sahil yolunu döverken, dalgalar İstanbul Boğazında da da etkili oldu.



Kadıköy - Beşiktaş seferini yapan ‘Mustafa Aydoğdu’ adlı şehir hatları vapuru, Lodos yüzünden iskeleye güçlükle yanaştı. Yaklaşık 5 dakikalık gecikmeyle Beşiktaş iskelesine yanaşan vapur, yolcularını indirdikten sonra normal seferlerine devam etti.



Vapur seferleri iptal edildi



İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO), kentte etkili olan yağış ve lodos nedeniyle bazı iç ve dış hat vapur seferlerini iptal etti.



İDO'dan alınan bilgiye göre, iç hat seferlerinde Bostancı-Kadıköy- Yenikapı-Bakırköy, Kartal-Yalova ve Kabataş-Adalar-Bostancı deniz otobüsleri ile dış hatlarda Yenikapı-Yalova-Yenikapı ve Pendik-Yalova-Pendik hattındaki hızlı feribot seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.



Bunlarla birlikte saat 10.30'daki Sirkeci-Harem arabalı vapur seferi de yapılamadı. Ayrıca, Üsküdar-Beşiktaş arasındaki motor seferleri de iptal edildi.



İDO yetkilileri, seferlerin hava koşullarının düzelmesi halinde başlayabileceğini belirterek, bu konunun da kamuoyuna duyurulacağını kaydettiler. (AA)

