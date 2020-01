T24- Megan Fox, reklam filmi çekimi için geldiği Türkiye’de ilk röportajını Saba Tümer’e verdi. Ünlü yıldız, röportajda ilginç bir itirafta bulundu: “İstanbul’u kasaba sanıyordum. Böyle bir yer beklemiyordum.”









DORİTOS'un yeni reklam filminde rol almak üzere İstanbul’a gelen Megan Fox, Seyfi Dursunoğlu ile birlikte kamera karşısına geçti. Dünyaca ünlü oyuncu, Türkiye’deki ilk röportajını da dün “Saba Tümer ile Bugün” programına verdi. Türkiye hakkında neler bildiğini anlatırken “Dünya üzerindeki en eski tapınağa sahip olduğunuzu biliyorum. Hatta şu an bulunduğumuz yere çok uzak değil” diyen Fox, “Bu araştırmayı reklam filmi teklifinden sonra mı yaptın?” sorusu üzerine “Hayır, önceden biliyordum. ‘Ancient Aliens’ adlı bir şovda izlemiştim. Kulağa salakça geliyor, fakat şov tapınaklarla, piramitlerle alakalıydı. Buradaki tapınakla ilgili özel bir bölüm izlemiştim. Şimdi telaffuz edemiyorum ama sanırım adı ‘Göbekli Tepe’ydi” diye konuştu. Arkeolojiyle ilgilendiğini belirten Fox, “Oyuncu olmasam, okula geri döner ve arkeolog olurdum” dedi.





Kapalıçarşı'yı gezdirmek zorundayım





Amerikalı oyuncu, Saba Tümer’in “İstanbul’u nasıl buldun? Alışverişe gittin mi? Geleneksel Türk yemeklerinin tadına bakabildin mi?” sorularına da şöyle yanıt verdi: “Daha fırsatım olmadı, bugün yapacağım hepsini. Kapalıçarşı’ya gitmek ve camileri görmek istiyorum. Geleneksel yemeklerinizin de bir an önce tadına bakmak istiyorum. Hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. İstanbul’u kasaba sanıyordum ama burada büyük bir şehirleşme ve endüstri varmış. Her yerde çok bina var, böyle bir yer beklemiyordum.” İstanbul’a turist olarak da gelmeyi çok istediğini söyleyen Fox, “Kocamı da getirmek istiyorum. Her yeri onunla gezmek istiyorum” dedi.





Bu dövmeyi artık istemiyorum





Vücudunda sekiz tane dövmesi olan Megan Fox, sağ kolundaki Marilyn Monroe dövmesini sildirdiğini söyledi: “Bu dövmeyi 18’imde yaptırmıştım, artık istemiyorum.”





Türk halkına teşekkür

Megan Fox dün gece de Beyaz Şov’a katıldı. Şovda röportajdaki sözlerine atıfta bulunan Fox, “Amerikalı olunca diğer kültürlere fazla maruz kalmıyorsunuz. Tabii ülkeler hakkında farklı intibalarınız da oluyor. Yoğun bir şehir ve ciddi bir endüstriniz var burada. Son olarak desteğinizden ötürü çok teşekkür ederim. Türkiye’de bu kadar desteklendiğimi bilmiyordum. Tüm Türk halkına teşekkürler” dedi.



'Bendeki bacaklar Megan’da yok



Seyfi Dursunoğlu da “Böyle Bir Şey Var mı?” programında Megan Fox hakında konuştu: “Kadını gördüm, ufacık, tefecik bir şey! Boyu çok kısa, zayıf, çelimsiz. İnanın, Türkiye’de Megan Fox gibi çok kadın var. Ben bir ayrıcalık göremedim. Bir kere ismini beğenmedim, o ne öyle, araba markası gibi! Ben şu an İkitelli’de bir otelde kalıyorum. Evim Çengelköy’de olduğu için çekim ekibi benden hiçbir lüksü eksik etmedi, ne gerekiyorsa yaptı. Evim uzakta olduğu ve kar yağdığı için beni çok lüks bir otelde ağırlıyorlar. O kızcağızdan daha iyi ağırlanıyorum yani. Bu arada bir sürprizim var, bir reklam filmi teklifi aldım. Çorap reklamında oynayacağım. Çünkü bacaklarımı çok beğendiler. Nasıl beğenmesinler, bendeki bacaklar Megan’da yok!”



Dublörüm değil arkadaşım

Megan Fox, dublörüyle gezdiği haberlerine yanıt verdi: “Şöyle bir haber duydum, dublörümü yanımda gezdiriyormuşum. Oysa yanımda bir arkadaşım vardı, bana benziyordu.”





Los Angeles’ta saat kaç

Doritos’un yeni reklam filminde rol almak üzere İstanbul’a gelen Megan Fox, önceki gün Sefaköy Ciner Stüdyoları’nda Seyfi Dursunoğlu ile birlikte kamera karşısına geçti.

Yiyecek içeceklerden kırmızı ve beyaz güllere her türlü detayın düşünüldüğü kulisine, Fox’un Amerika ile görüşmelerinde zorlanmaması hem İstanbul hem de Los Angeles zamanını gösteren iki farklı saat asıldı.