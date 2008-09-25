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Yaşam

İstanbul'u görmedi ama"Boğaz Köprüsü" cezası

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaşayan ve İstanbul'a hiç gitmeyen çiftçiye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden traktörüyle 10 kez geçerek ücretini &ou

25 Eylül 2008 03:00

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde yaşayan ve İstanbul'a hiç gitmeyen çiftçiye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden traktörüyle 10 kez geçerek ücretini ödemediği gerekçesiyle ihbarname gönderildi.

Altıntaş'ın Pusan köyünde çiftçilik yapan Osman Solak (58), AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'a hiç gitmediğini, bu kentte kaç köprü olduğunu bile bilmediğini belirtti.

Karayolları 17. Bölge Müdürlüğünden, 43 VA 064 plakalı traktörüyle 10 Mart-7 Nisan arasında 10 kez köprüden geçerek, gecikme cezasıyla birlikte 379 YTL tutarındaki ücreti ödemediğini gösteren ihbarname kendisine ulaştığında büyük şok yaşadığını belirten Solak, şunları söyledi:

"Bu ihbarname geldiğinde bir yerlere müracaat etme ihtiyacı duydum. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğüne gittim. Ancak, görevliler, bildirim ismime geldiği için bir şey yapamayacaklarını söylediler. Hatta orada yaptıkları araştırmada, traktörden başka üzerime kayıtlı herhangi aracın bulunmadığını belirttiler. Zaten traktörden başka otobüs, özel otomobil, tır gibi başka araç kullanmadım, kullanamam da. İstanbul'u bilmem, hiç gitmedim.İstanbul'daki köprüyü, bizim köy yerindeki tahta veya taş köprüler gibi sanıyordum."

Solak, traktörlere yasak olan bir köprüden geçiş ücretinin ödenmediği gerekçesiyle traktör sahibine bildirim yapılmasını garip karşıladığını ifade ederek, "Bu elimdeki belgeye göre 3'üncü aydan beri gündüz veya gece köprüden geçip durmuşum. Nasıl olmuş bilmiyorum" diye konuştu. Traktörün plakasının yaklaşık 15 yıldır kendi adına kayıtlı olduğunu anlatan Solak, hatanın düzeltilmesi için gerekli birimlere başvuru yapacağını sözlerine ekledi.

(AA)

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