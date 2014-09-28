İstanbul'u gece yarısı fırtına vurdu, İDO seferleri iptal edildi

İstanbul'da Afet Koordinasyon Müdürlüğü’nün (AKOM) uyarısından sonra beklenen fırtına gece saatlerinde etkisini gösterdi. Şiddetli yağmurla birlikte fırtına saatte 90 km hıza ulaştı.

Kadıköy'de vatandaşlar rüzgâr ve yağmur nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı vatandaşlar yanlarında bulunan şemsiyelerini açarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yollarda ise yağmur nedeniyle kısa sürede su birikintileri oluştu.

Eyüp'te İslambey Caddesi'ndeki çay bahçesinde bulunan ağaçlardan biri, fırtınanın etkisiyle park halindeki kamyonetin üzerine devrildi. Araçta hasar meydana geldi. Kâğıthane, Nurtepe, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde yola devrilen ağaç itfaiye tarafından kesilerek kaldırılırken, Taksim Cumhuriyet Caddesi'ndeki Hilton Oteli'nin yanında, İstinye'deki Hacıosman Metro İstasyonu yakınında ve Beykoz'un farklı noktalarında da ağaçlar devrildi.

İDO seferleri iptal

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Marmara denizindeki kötü hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsü seferleri şöyle:

28-09-2014 08:40 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

28-09-2014 09:00 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

İBB uyarmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi dün akşam saatlerinde fırtına uyarısı yapmıştı. İşte İBB’den yapılan yazılı açıklama şöyle denildi:

"Yağmurla birlikte rüzgârın Balkanlar üzerinden taşıyacağı soğuk havanın etkisiyle hava sıcaklıkları hafta sonu 6 ila 10 derece birden azalacak. Trakya kesiminde başlaması beklenen yağışların, gece yarısı itibari ile İstanbul il genelinde çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerine (25-75kg/m2;) neden olacağı ve Pazar akşam saatlerine kadar da aralıklarla kuvvetli yağacağı tahmin ediliyor. Gece yarısından sonra yağışla birlikte rüzgâr şiddetini arttırarak saatte 90 km hıza ulaşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, Yol Bakım ve Onarım Daire Başkalığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı tüm birimleriyle kritik noktalarda tedbirlerini alıyor, muhtemel sorunlara karşı çalışmalar AKOM’dan yönetilecek"